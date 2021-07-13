Беларусь остается для России большим и надежным партнером в экономике - Путин

13 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Беларусь остается для России большим и надежным партнером в экономике. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я бы хотел в начале нашей встречи отметить, что Республика Беларусь (я сейчас не говорю про наши дальнейшие планы по строительству Союзного государства) в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики", - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что в 2020 году товарооборот между странами из-за последствий пандемии упал на 17%. Но за апрель - май этого года торговля уже демонстрирует рост - цифры увеличились более чем на 37%. "Это хороший показатель", - подчеркнул глава российского государства.

Он обратил внимание, что, несмотря на внешние вызовы, санкции и пандемию, экономика Беларуси демонстрирует неплохие показатели. В частности, республика обслуживает все кредиты, более того, ее внешний долг сокращается. "В этом смысле Беларусь надежный, стабильный партнер", - заявил российский лидер.

Уверенно развивается в Беларуси и промышленное производство, заметил Владимир Путин. "Выросло более чем на 16% - это очень хорошие показатели. Я имею в виду и нашу глубокую кооперацию в сфере промышленности. Те производственные связи, которые мы сохранили еще со времен Советского Союза и развивали в последние годы, имеют позитивный эффект как для экономики России, так и для экономики Беларуси", - добавил Президент России.

По словам главы государства, во время встречи в Санкт-Петербурге президенты подведут "некоторые итоги того, что было наработано правительствами" и посмотрят, по каким направлениям и как двигаться дальше.-0-