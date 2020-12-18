Беларусь подготовила ответные меры на новые санкции Евросоюза - МИД

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь подготовила ответные меры на новые санкции Европейского союза. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос журналистов о реакции белорусской стороны на решение Совета ЕС об утверждении третьего пакета санкций против Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Перспективы в данном контексте мы неоднократно, довольно предметно и на разных уровнях обозначали. Так что нашим европейским партнерам они должны быть понятны. Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС", - сказал Анатолий Глаз.

По его мнению, подобные шаги никогда не достигали своей заявленной цели в прошлом, не достигнут ее и сейчас. "Также нет никаких иллюзий, что это примитивный составной элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления на нашу страну. Обычная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства, о поддержке суверенитета которого так любят разглагольствовать наши европейские партнеры, - считает официальный представитель МИД. - Уже нет сомнений, что на деле эти шаги направлены и против интересов простых белорусов".

"Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно", - подчеркнул Анатолий Глаз.

Он также заявил, что Беларусь предпримет адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц. "Всем будет оказано содействие. Ведь принятые решения в ряде случаев не то что абсурдны, но, я бы сказал, просто дискредитируют здравый смысл. В чем провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции? Рассчитываем, что не только белорусские профсоюзы, но и Международная федерация профсоюзов, а также другие профильные организации обратят на это пристальное внимание. Ситуация-то совершенно очевидна", - сказал пресс-секретарь.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства задал риторический вопрос: "Или, например, чем так напугал ЕС белорусский доктор, онколог, который всю жизнь спасал жизни людей, бывший министр здравоохранения? Это побочное влияние от фантастики, когда в любом действии нужно назначить "Доктора Зло"? Мы отметили и дискриминацию белорусского журналиста только лишь за то, что он озвучивал мнение, которое не нравится и отличается от позиции ЕС".

В МИД Беларуси надеются, что международные журналистские организации и объединения не делят своих коллег на плохих и хороших, будут принципиальны и также, как и в других случаях, вступятся в его защиту. "Есть соответствующие инструменты и у нас, они будут задействованы", - сказал пресс-секретарь ведомства.

"Чем не угодил Евросоюзу белорусский IT-сектор, также непонятно. Но понятно другое: инициаторы подобных решений должны понести ответственность за конкретный нанесенный ущерб, в том числе экономический. Этот наглый волюнтаризм евробюрократии когда-то должен прекратиться. Мы постараемся сделать так, чтобы не было как в прошлый раз - решения признали незаконными, но ответственных не нашли", - подчеркнул Анатолий Глаз.

"Убеждены, что урегулирование имеющихся разногласий возможно только через открытый, равноправный и взаимоуважительный диалог. Мы к такому диалогу всегда были и остаемся готовыми", - резюмировал представитель МИД Беларуси. -0-