3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь поможет Сербии реформировать армию. Об этом Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы приняли решение реформировать нашу армию. Она должна стать более мобильной и быстрой. Это не означает закупки оружия, мы, наоборот, их приостановим. Мы будет по-умному развивать систему обороны и станем гораздо сильнее, чем сегодня. Мы очень многому можем научиться у Беларуси по этому вопросу", - сказал Александр Вучич.

Александр Лукашенко согласился с сербским лидером, что его стране нужна мощная, мобильная армия. Эти же подходы к реформированию Вооруженных Сил Сербии глава белорусского государства обсуждал с предыдущими лидерами страны. "Вы сегодня наконец-то начали работать над своей армией. Мы вам можем передать опыт создания Вооруженных Сил", - добавил он.-0-