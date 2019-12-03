Беларусь и Сербия еще повоюют и посражаются за развитие экономических отношений - Лукашенко

3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Сербия еще повоюют и посражаются за развитие экономических отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Неважно, что у нас несколько снизился товарооборот. Мы с вами разберемся, почему правительства не разворачиваются как следует. Итоги вчерашнего дня, начало сегодняшнего говорят о том, что наши министры отреагировали на снижение товарооборота, заключили крупные контракты, сделки, чтобы превзойти тот товарооборот, который у нас когда-то был, - сказал Александр Лукашенко. - Мы еще повоюем, посражаемся за наши отношения. Думаю, что мы выведем наши отношения на более высокий уровень, в том числе в торговле".

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