11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает создать в Минске региональную IT-школу "Восточного партнерства". Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня во время видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы сотрудничать с европейскими институтами открыто и прозрачно. Технологические инновации заслуживают включения во все сферы сотрудничества "Восточного партнерства". Беларусь несколько дней назад распространила свое предложение о создании в Минске IT-школы "Восточного партнерства" для повышения квалификации молодежи в государствах-партнерах в области цифровых технологий. Я надеюсь, что вы могли бы поддержать наше предложение", - сказал Владимир Макей.

Важной сферой для сотрудничества министр также назвал зеленую экономику. "В то же время нам следует избегать того, чтобы европейское зеленое соглашение создавало торговые препятствия или выталкивало компании партнеров с рынка ЕС. Следует поощрять проекты, которые помогают заменить нефть и газ электричеством. Вскоре после ввода в эксплуатацию атомной электростанции в Островце Беларусь расширит использование электроэнергии в различных секторах, таких как электронная мобильность, придерживаясь при этом высочайших стандартов безопасности и сохранности, и останется полностью прозрачной в своей ядерной программе", - обратил он внимание.-0-

Фото Николая Петрова