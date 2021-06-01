Беларусь придает важное значение укреплению и развитию сотрудничества с Россией - Андрейченко

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь придает важное значение укреплению и развитию сотрудничества с Россией, заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь придает очень важное значение укреплению и дальнейшему развитию сотрудничества с Российской Федерацией. У нас всегда в основе были дружба, доверие, взаимопонимание. Думаю, что это будет так и дальше в политической, экономической и культурной сферах. Потому что Российская Федерация - наш ключевой, стратегический партнер. И фундаментом отношений прежде всего является экономика. В хорошие годы наш товарооборот был практически $40 млрд. В 2019 году - порядка $35 млрд. Несколько просели в 2020-м - до $30 млрд. Но приятно, что этот год мы начали хорошо и уже рост товарооборота порядка 20%. Об этом говорили наши президенты, когда встречались в Сочи", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, парламентарии не остаются в стороне от решения всех возникающих вопросов. "У нас очень хорошие, конструктивные взаимоотношения с Федеральным собранием Российской Федерации - с Государственной думой и Советом Федерации. Мы проводим много мероприятий. Недавно состоялась международная научно-практическая конференция, которая была посвящена сохранению исторической памяти, недопущению реабилитации нацизма. Мы благодарны, что в ней принял участие бывший посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и председатель комитета Государственной думы Вячеслав Никонов. В рамках Парламентского собрания у нас много мероприятий. 16 июня состоится сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Мы будем обсуждать ход выполнения союзных программ, исполнение бюджета, вырабатывать ориентиры по бюджету на 2022 год. Состоится Форум регионов Беларуси и России. 15 июля - "Славянский базар в Витебске" и там, как правило, всегда проходит День Союзного государства. Мы обязательно примет участие в наблюдении за выборами в Государственную думу, которые будут проходить в сентябре. То есть график мероприятий у нас очень насыщенный. Темпы сдавать мы не намерены. Конечно, тон нашей работе задают президенты, которые уже в этом году три раза встречались, и премьер-министры", - отметил спикер.

Евгений Лукьянов и Владимир Андрейченко

Владимир Андрейченко подчеркнул, что время сейчас неспокойное. "Я даже скажу, что оно взрывоопасное, и нам надо почаще встречаться, обсуждать разные вопросы. Где-то надо работать на упреждение, где-то надо корректировать повестку дня. Потому что сегодня, будем говорить прямо, не всем нравится, что на политической карте мира есть такие государства, как Российская Федерация и Республика Беларусь. Мы это видим из тех событий, которые в последнее время происходят. В частности, с посадкой самолета Афины - Вильнюс, посадка которого была произведена по просьбе экипажа. Но на сегодняшний день, не дождавшись никакого расследования, не создав никакую комиссию, уже сразу были назначены виновники в лице Беларуси. Это понятно, что пытаются создать образ врага из Беларуси, изолировать нашу страну. Цель - вызвать недовольство людей. Я думаю, что мы должны адекватно, зеркально и жестко отвечать на все попытки раскачать ситуацию в Республике Беларусь, - констатировал он. - В целом я считаю, что у нас много тем для сотрудничества. Очень много еще нереализованных возможностей. И думаю, что в этом и залог нашего будущего успеха".

Как добавил Евгений Лукьянов, назначение послом для него - это не только большая честь, но и большая ответственность. "Это объясняется как раз тем характером отношений между нашими странами и теми проблемами, которые мы решаем в рабочем порядке в политическом, экономическом плане. И, конечно, есть один большой фактор, который мне будет помогать в работе, - это не только доброе отношение властей Беларуси к российскому посольству, к России, но и прежде всего рабочий человеческий и политический контакт наших руководителей, - сказал он. - Это облегчает всем нам выполнение тех задач, которые ставят не только президенты, но и сама жизнь. Да, она динамична, непредсказуема. События иногда развиваются крайне неожиданно, всплески эмоций тоже вполне понятны. Сейчас, наверное, будет еще один всплеск эмоций по поводу посадки самолета в Берлине. К счастью, все закончилось благополучно, взрывное устройство не обнаружено. Посмотрим, как будет развиваться ситуация вокруг этого случая, как будет реагировать ИКАО, какие сроки для проверки инцидента они определят".

Что касается межпарламентских связей Беларуси и России, посол подчеркнул, что они многоплановые и разноуровневые. "И, безусловно, должны служить серьезным подспорьем в работе наших государств на интеграцию, сближение, определение тех приоритетов, регулирование которые должны обеспечивать законодатели", - заключил он.-0-

Фото Егора Павлющика