Беларусь призвала ЕС оперативно завершить процедуру вступления в силу визового соглашения

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей провел телефонный разговор с заместителем председателя Европейской комиссии, высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Собеседники обсудили развитие отношений между Беларусью и ЕС, включая совместное реагирование на последствия распространения коронавирусной инфекции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Дипломаты обменялись мнениями о перспективах наращивания торгово-экономического и кредитно-инвестиционного сотрудничества. Владимир Макей призвал ЕС оперативно завершить процедуру вступления в силу двусторонних соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Стороны обсудили перспективы подписания Приоритетов партнерства между Беларусью и ЕС, а также сотрудничество на площадке "Восточного партнерства", включая подготовку министерской встречи и саммита "Восточного партнерства".

"Жозеп Боррель проинформировал, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой его визит в Беларусь, планировавшийся на конец апреля, откладывается. Собеседники условились согласовать новые даты визита на более позднем этапе", - добавили в МИД.

В свою очередь в представительстве Евросоюза в Беларуси напомнили, что в ЕС был создан пакет поддержки для шести стран "Восточного партнерства" на общую сумму 80 млн евро для неотложных потребностей в секторе здравоохранения и 883 млн евро для краткосрочных потребностей в социально-экономической сфере. "Из этой поддержки Беларусь получит более 60 млн евро", - отметили в дипмиссии.

Зампредседателя Еврокомиссии заявил о своей приверженности заключению Приоритетов партнерства с Беларусью. "Он обсудил с министром иностранных дел приверженность Беларуси продолжению диалога по правам человека и демократии, а также продолжающееся активное участие страны в "Восточном партнерстве" и ее конструктивную роль в регионе", - сообщили в представительстве.-0-