Беларусь призвала страны ЦЕИ разработать совместные стратегии экономического восстановления региона

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) необходимо сфокусироваться на разработке совместных стратегий для экономического восстановления региона. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на чрезвычайном саммите ЦЕИ в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Видеоконференция была посвящена преодолению социально-экономических последствий пандемии COVID-19. Владимир Макей сообщил о предпринимаемых в Беларуси мерах по борьбе с распространением инфекции и подчеркнул необходимость скоординированных шагов на международном уровне для преодоления социально-экономических последствий кризиса.

Он призвал страны ЦЕИ сфокусироваться на разработке совместных стратегий для экономического восстановления региона. "Особое внимание следует уделить сохранению открытости границ, доступности рынков, обеспечению свободного перемещения людей и товаров через границы, поддержке малых и средних предприятий", - заявил министр.

Владимир Макей выразил солидарность с другими государствами - членами ЦЕИ, пострадавшими от пандемии коронавируса. "Наши слова сочувствия и поддержки относятся ко всем странам, пострадавшим от коронавируса, и особенно к Италии, - сказал он. - Мы приветствуем первые признаки экономического возрождения и смягчения ограничений по всему региону. Будем надеяться, что постепенное возвращение к нормальной жизни будет продолжаться, и мы все выйдем из этого кризиса более сплоченными и устойчивыми к будущим вызовам".

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом никто не должен оставаться позади, в том числе на международном уровне. "Только совместными и скоординированными действиями мы можем преодолеть негативное воздействие пандемии", - убежден он.

По словам министра, Беларусь по-прежнему привержена сотрудничеству с другими государствами - членами ЦЕИ, Секретариатом ВОЗ, Европейским союзом, Европейским банком реконструкции и развития и другими заинтересованными сторонами в борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии. "Это долгая битва как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения восстановления экономики, и мы можем победить только вместе", - резюмировал Владимир Макей.

Участие во встрече также приняли премьер-министры Албании, Болгарии, Молдовы, Северной Македонии, Хорватии, Черногории, Украины, заместители премьер-министров Боснии и Герцеговины, Чехии, Польши, Сербии, представители внешнеполитических ведомств Венгрии, Италии, Румынии, Словакии и Словении.

К дискуссии присоединились европейский комиссар по вопросам соседства и переговорам о расширении ЕС Оливер Вархейи, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

ЦЕИ - межгосударственное объединение, созданное в 1989 году для развития регионального сотрудничества. Участниками организации являются 17 государств: Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Молдова, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия.-0-