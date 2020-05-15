Беларусь призвала страны ЦЕИ разработать совместные стратегии экономического восстановления региона

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 15 мая 2020
Минск Переменная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:13 Аграрии Минской области с начала года получили 22 полуприцепа "Амкодор" Экономика
15:13 Беларусь начинает поставки нефти из США Экономика
15:08 На виртуальной площади Якуба Коласа открылась выставка, посвященная столетию УНОВИС Культура
15:04 Министры сельского хозяйства ЕАЭС обсудят неотложные меры в условиях COVID-19 Экономика
14:55 Движение на улицах Червякова и Кижеватова в Минске ограничат на время ремонта Регионы
14:51 Беларусь призвала страны ЦЕИ разработать совместные стратегии экономического восстановления региона Политика
14:48 Обновленный учебный корпус для артиллеристов открыли в Осиповичах Регионы
14:42 Андрейченко отмечает значительный шаг вперед в развитии АПК Витебской области Регионы
14:41 ГАИ Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков скорости Регионы
14:39 Мощное землетрясение произошло в штате Невада В мире
14:31 На химзаводе рядом с Венецией произошел взрыв В мире
14:31 В Пинском районе бывшее общежитие колледжа реконструируют под арендное жилье Регионы
14:23 В Барановичском районе будут судить директора школы за гибель ребенка Происшествия
14:22 В Минске инженера убило выскочившей из станка деталью Происшествия
14:10 Каждое обращение граждан требует внимательного изучения - сенатор Общество
14:10 Сессия МОК впервые пройдет в режиме онлайн Спорт
14:09 Коронавирусную инфекцию подавили с помощью лекарства от гепатита В мире
14:06 Договоры с "Роснефтью" устанавливают индикативный баланс поставок, конкретные объемы определяются ежемесячно - "Белнефтехим" Экономика
14:06 Спасатели Гомельской области запустили челлендж "Фрисби безопасности" Регионы
14:03 Минтруда: планируется увеличить период назначения адресной помощи семьям и критерий нуждаемости Общество
14:02 В Ушачском районе служебная собака раскрыла кражу, пройдя по следу 6 км Происшествия
13:57 Реестр квалификационных степеней самбо повысит конкуренцию среди спортсменов - Кобрусев Спорт
13:54 В Витебском районе задержали двух мужчин с наркотиками Происшествия
13:43 Лучшую многодетную семью Минска в этом году выберут онлайн Регионы
13:42 Совмин разрешил заниматься доставкой лекарств 29 организациям Общество
13:40 Аллея от военнослужащих и ветеранов ВС появилась в "Хатыни" Регионы
13:36 У жителя Борисова похитили Br315 под видом комиссии с выигрыша в лотерее Происшествия
13:27 БУТБ перечислила РНПЦ "Кардиология" Br100 тыс. на закупку средств индивидуальной защиты Общество
13:24 Доллар и евро на торгах 15 мая подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:22 Температурные минимумы обновились в некоторых городах Беларуси Общество
Все новости
Все новости
Политика
15 мая 2020, 14:51

Беларусь призвала страны ЦЕИ разработать совместные стратегии экономического восстановления региона

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Министры сельского хозяйства ЕАЭС обсудят неотложные меры в условиях COVID-19
Сессия МОК впервые пройдет в режиме онлайн

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) необходимо сфокусироваться на разработке совместных стратегий для экономического восстановления региона. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на чрезвычайном саммите ЦЕИ в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Видеоконференция была посвящена преодолению социально-экономических последствий пандемии COVID-19. Владимир Макей сообщил о предпринимаемых в Беларуси мерах по борьбе с распространением инфекции и подчеркнул необходимость скоординированных шагов на международном уровне для преодоления социально-экономических последствий кризиса.

Он призвал страны ЦЕИ сфокусироваться на разработке совместных стратегий для экономического восстановления региона. "Особое внимание следует уделить сохранению открытости границ, доступности рынков, обеспечению свободного перемещения людей и товаров через границы, поддержке малых и средних предприятий", - заявил министр.

Владимир Макей выразил солидарность с другими государствами - членами ЦЕИ, пострадавшими от пандемии коронавируса. "Наши слова сочувствия и поддержки относятся ко всем странам, пострадавшим от коронавируса, и особенно к Италии, - сказал он. - Мы приветствуем первые признаки экономического возрождения и смягчения ограничений по всему региону. Будем надеяться, что постепенное возвращение к нормальной жизни будет продолжаться, и мы все выйдем из этого кризиса более сплоченными и устойчивыми к будущим вызовам".

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом никто не должен оставаться позади, в том числе на международном уровне. "Только совместными и скоординированными действиями мы можем преодолеть негативное воздействие пандемии", - убежден он.

По словам министра, Беларусь по-прежнему привержена сотрудничеству с другими государствами - членами ЦЕИ, Секретариатом ВОЗ, Европейским союзом, Европейским банком реконструкции и развития и другими заинтересованными сторонами в борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии. "Это долгая битва как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения восстановления экономики, и мы можем победить только вместе", - резюмировал Владимир Макей.

Участие во встрече также приняли премьер-министры Албании, Болгарии, Молдовы, Северной Македонии, Хорватии, Черногории, Украины, заместители премьер-министров Боснии и Герцеговины, Чехии, Польши, Сербии, представители внешнеполитических ведомств Венгрии, Италии, Румынии, Словакии и Словении.

К дискуссии присоединились европейский комиссар по вопросам соседства и переговорам о расширении ЕС Оливер Вархейи, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

ЦЕИ - межгосударственное объединение, созданное в 1989 году для развития регионального сотрудничества. Участниками организации являются 17 государств: Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Молдова, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Макей саммиты ЦЕИ
Новости рубрики Политика
Михаил Мясникович. Фото из архива Мясникович: стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года планируется утвердить 19 мая
Фото из архива Завершается подача заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты
Фото из архива Макей и Лавров обсудили белорусско-российские отношения и интеграционное взаимодействие
Андрей Евдоченко. Фото из архива Беларусь продолжает консультации по вступлению в ВТО
Фото из архива Имена кандидатов в Президенты станут известны в июле - ЦИК
Фото из архива МИД Беларуси сохраняет оптимизм в отношении выполнения экспортных показателей в 2020 году
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область Лукашенко: опыт создания интеграционных структур в АПК может быть востребован во всех регионах Беларуси
Лукашенко об экспорте продовольствия: главное - продать по хорошей цене
В Беларуси выздоровели и выписаны 8168 пациентов с COVID-19
1% - и вы стали покупателем квартиры!
Топ-новости
Лукашенко отмечает позитивные изменения в хозяйствовании на земле Витебской области
"Роснефть" заключила договоры на поставку в Беларусь до конца года до 9 млн т нефти
Кочанова проведет 19 мая прямую телефонную линию
Более 12 тыс. решений о разморозке семейного капитала принято в Беларуси
Беларусь призвала страны ЦЕИ разработать совместные стратегии экономического восстановления региона
Минздрав: мы выходим на плато по коронавирусу
Онлайн-конференция ко Всемирному дню метрологии пройдет 18 мая на сайте БЕЛТА
Ночные заморозки до -3°С ожидаются в Беларуси 16 мая
Яровые культуры в Беларуси посеяны более чем на 95% площадей
Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено Br75,8 тыс.
Экспорт белорусского цемента в I квартале вырос почти на 27%
Всегда приятно, когда работа оценивается по достоинству - врач
Победителями заключительного этапа республиканской олимпиады стали 233 участника
ГАИ в выходные усилит контроль в местах массового отдыха граждан
Каждое обращение граждан требует внимательного изучения - сенатор
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.