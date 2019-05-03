Беларусь прорабатывает проекты по модернизации и техобслуживанию нефтяных установок в Нигерии

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обсуждает с Нигерией возможность реализации совместных проектов по техническому обслуживанию и модернизации нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных установок в этой стране. Эта тема обсуждалась на встрече посла Беларуси в Нигерии Вячеслава Бриля с управляющим директором Национальной нефтегазовой корпорации Нигерии Майканти Бару, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

На встрече обсуждалось также развитие двустороннего сотрудничества в обеспечении безопасности нефтепроводов, ликвидации последствий разливов нефти и восстановлении загрязненных территорий. Кроме того, речь шла о взаимодействии в таких сферах, как борьба с хищениями нефти, предупреждение и выявление случаев повреждения нефтепроводов, колтюбинговые технологии, тренинг персонала по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций на нефтепроводах. "Стороны договорились о продолжении контактов на рабочем уровне", - отметили в посольстве.

По информации дипломатов, встреча была организована с учетом заинтересованности Беларуси в продвижении экспорта товаров и услуг в нефтегазовом секторе, а также актуальности вопроса диверсификации поставок нефти в страну.-0-