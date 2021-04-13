13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на поддержку ООН-Хабитат в реализации проектов по созданию умных городов. Об этом было заявлено в ходе онлайн-встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Кении, постоянного представителя Беларуси при Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Павла Взяткина с исполнительным директором ООН-Хабитат Маймуной Мохд Шариф, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Постпред Беларуси подчеркнул важную роль ООН-Хабитат в деле внедрения зеленых технологий в городскую инфраструктуру и достижения целей устойчивого развития. Он сообщил, что в настоящий момент Беларусь начала реализацию ряда проектов по созданию умных городов и рассчитывает на поддержку ООН-Хабитат в их успешной реализации.

В свою очередь исполнительный директор отметила, что создание умных городов является одним из приоритетных направлений работы ООН-Хабитат и выразила готовность оказать необходимое содействие в реализации планов совместной работы.

Маймуна Мохд Шариф также пригласила белорусскую сторону принять участие в мировом форуме городов в 2022 году.

Как сообщалось БЕЛТА, утверждение госпрограммы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы дало старт новому этапу реализации комплексного проекта "Умные города Беларуси" - системному переходу в практическую плоскость. Минсвязи в партнерстве с Мингорисполкомом приступили к созданию региональной государственной типовой цифровой платформы "Умный город (регион)", созданию и развитию комплекса типовых сервисов по основным направлениям и сферам функционирования городов. Для этого консолидированы теоретические и практические компетенции национального инфраструктурного оператора "Белтелеком" по развитию национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, услуг, предоставляемых на ее основе, Центра информационных технологий Мингорисполкома, успешно реализующего не только в Минске, но и по всей республике масштабные умные решения, а также "Гипросвязи", обеспечивающей научное сопровождение проекта "Умные города Беларуси". Работа проводится и во взаимодействии с Национальной академией наук.

Планируется создать региональную государственную типовую цифровую платформу "Умный город (регион)" и масштабировать ее путем адаптации и внедрения в первую очередь в областных центрах и 11 городах (районах) с численностью населения более 80 тыс. человек, определенных потенциальными центрами экономического роста (Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск). Также в планах создать национальный геопортал, развить региональную информационно-коммуникационную инфраструктуру, а также типовые сервисы в различных сферах жизни городов с последующим их масштабированием.

В результате последовательной реализации проекта "Умные города Беларуси" будет построена современная система управления регионами как базис для комплексной цифровой трансформации экономики и социальной сферы Беларуси.-0-