Беларусь содействует диалогу основных игроков в регионе - Воронецкий

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вносит важный вклад в укрепление мира в регионе, содействует диалогу между основными игроками. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий во время Берлинского внешнеполитического форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Белорусский парламентарий принял участие в панельной дискуссии, посвященной проблематике европейской политики соседства. В центре внимания была инициатива ЕС "Восточное партнерство" и ее влияние на стабильность и безопасность в регионе. Валерий Воронецкий ответил на вопрос модератора о том, как Беларусь видит свою роль в содействии снижению напряженности в Восточноевропейском регионе в контексте противостояния Запада и России. "Он отметил, что, сохраняя взаимоуважительные и прагматичные отношения со всеми своими соседями, в первую очередь - с Россией и ЕС, Беларусь как суверенное и независимое государство реально вносит важный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе, содействует диалогу и повышению взаимопонимания между основными игроками", - проинформировали в пресс-службе.

Фото Палаты представителей

Валерий Воронецкий подчеркнул, что при выработке стратегических целей развития и сотрудничества важен ответственный подход. В его основе должен быть принцип взаимного учета интересов.

Белорусский парламентарий также высказал мнение, что в конечном итоге и ЕС, и Россия заинтересованы в том, чтобы регион Восточной Европы стал процветающим, стабильным и безопасным, а не зоной конфликтов и геополитического противостояния. Это способствовало бы консолидации Большой Европы и повышению ее конкурентоспособности. "В этих условиях, очевидно, будет возрастать роль Беларуси как независимого и суверенного государства, как донора стабильности и безопасности в регионе", - считает Валерий Воронецкий.

Берлинский внешнеполитический форум проходил 25-26 ноября. На нем обсуждены вопросы геополитики, европейской интеграции, роли Европейского союза, обеспечения международной безопасности и предотвращения гонки вооружений. Особое внимание уделено десятилетию "Восточного партнерства".

Берлинский внешнеполитический форум организует германский Фонд им.Кербера. Это одна из наиболее престижных и авторитетных профильных конференций. В ней традиционно участвуют около 250 высокопоставленных немецких и зарубежных политиков, государственных деятелей, дипломатов, экспертов и журналистов. Форум регулярно проходит в Берлине с 2011 года.-0-