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Политика
16 июля 2021, 12:20

Беларусь стремится углубить многовекторное сотрудничество с Китаем - Снопков

Фото из архива
Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стремится углубить многовекторное сотрудничество с Китаем и вывести на новую ступень межгосударственные отношения. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков во время встречи в Ташкенте с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Минск твердо поддерживает Пекин по вопросам, касающимся его основных интересов, и всегда стоит на его стороне, а также готов совместно противостоять действиям в духе "псевдомультилатерализма", направленным на раскол мира, и активно продвигать формирование сообщества с единой судьбой для всего человечества, подчеркнул вице-премьер.

Ван И в свою очередь заявил, что Китай и Беларусь - надежные друзья. Он подчеркнул, что необходимо провести в жизнь договоренности глав двух государств, придерживаться духа взаимодоверия, сотрудничества и обоюдного выигрыша, неуклонно углублять традиционную дружбу и взаимовыгодное сотрудничество, чтобы содействовать дальнейшему уверенному развитию китайско-белорусских отношений.

Ван И также отметил, что Пекин и Минск имеют хорошие традиции взаимной поддержки и взаимопомощи. Дипломат выразил благодарность Беларуси за то, что она всегда твердо стоит на стороне Китая по вопросам, касающимся его основных интересов, и поддерживает его позиции. Если Беларусь столкнется с трудностями, Китай как всеобъемлющий стратегический партнер также будет изо всех сил оказывать ей поддержку и помощь, как и надлежит поступать друзьям, заявил Ван И.

По словам министра, Китай твердо поддерживает Беларусь в защите национального суверенитета и достоинства, выступает против неоправданных односторонних санкций и вмешательства в ее внутренние дела, а также готов защищать законные права и интересы Беларуси в многосторонних рамках. Пекин готов совместно с Минском работать над дальнейшим развитием межгосударственных связей и углублением двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Китай продолжит поставлять Беларуси вакцины, чтобы помочь ей как можно скорее полностью преодолеть пандемию, отметил Ван И.-0-

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