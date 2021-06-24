Беларусь всегда была надежным форпостом на пути нелегальных мигрантов и контрабанды - сенатор

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда была надежным форпостом на пути нелегальных мигрантов, каналов перемещения различного рода контрабанды. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Cовета Республики, начальник Гомельской таможни Феликс Яшков.

"Выступление Александра Лукашенко в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" отличалось эмоциональностью и яркостью. Сегодня пограничная служба и таможенные органы Беларуси в полном объеме и с высоким качеством выполняют свои обязанности по обеспечению пограничной безопасности и защите экономических интересов страны. Никто и никогда не мог упрекнуть Беларусь в нарушении своих обязательств. Мы действуем в рамках действующего национального и международного законодательства, наша страна всегда была надежным форпостом на пути нелегальных мигрантов, каналов перемещения различного рода контрабанды", - отметил сенатор.

В то же время он напомнил, что мероприятия по предотвращению и пресечению нелегальной миграции, незаконного перемещения товаров через границу требуют серьезных материальных и людских ресурсов. Наши расходы на защиту стран-соседей от этих негативных проявлений исчисляются миллионами долларов.

"Страны-соседи, вводящие и поддерживающие совершенно беспрецедентные санкции в отношении нашей страны с целью нанесения ей максимального экономического и политического вреда, с очаровательной непосредственностью требуют от нас продолжать тратить эти немалые средства на защиту их геополитических интересов. Но новая реальность требует новых подходов, и рассчитывать на то, что все будет по-прежнему, нашим западным соседям не стоит, - подчеркнул Феликс Яшков. - Белорусские пограничники и таможенники противостояли и будут противостоять нелегальным процессам на границе с учетом имеющихся сил и средств. А если Польша, Литва, Латвия хотят прежнего уровня сотрудничества в этой сфере, то пусть включаются в конструктивную работу, перестав тратить силы на изобретение все новых санкций и применение уже введенных. Надеюсь, там понимают ответственность своих стран в обеспечении спокойствия на границе". -0-