Беларусь выступает за углубление отношений с Ватиканом - Макей

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за углубление конструктивного сотрудничества с Ватиканом. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на встрече с секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, который посещает Беларусь с рабочим визитом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ваш визит - подтверждение наличия особых отношений взаимопонимания и доверия между Беларусью и Святым Престолом. Мы удовлетворены динамикой развития контактов на высшем и высоком уровнях", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Он в частности обратил внимание, что Президент Беларуси дважды посещал Ватикан с официальным визитом. Владимир Макей также подтвердил приглашение в адрес Папы Римского посетить Беларусь, которое все еще на повестке дня.

Глава МИД отметил высокий уровень сотрудничества со Святым Престолом в ООН на основе разделяемых сторонами принципов и моральных ценностей. "Мы высоко ценим внимание и поддержку, которую Святой Престол уделяет Группе друзей по борьбе с торговлей людьми", - добавил Владимир Макей.

Владимир Макей

Он подчеркнул, что Беларусь рассчитывает продолжать плодотворное сотрудничество с Ватиканом по этому направлению. Кроме того, на площадке ООН имеет место взаимодействие в деле защиты семейных ценностей.

"У нас действительно хорошие, конструктивные отношения со Святым Престолом. И мы хотели бы развивать и углублять это сотрудничество во всех возможных сферах", - заключил министр.-0-

Фото Максима Гучека

Представитель госсекретариата Ватикана посетит Беларусь 11-14 сентября "Сегодня запланирована встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с архиепископом Полом Ричардом Галлахером", - рассказали в ведомстве.