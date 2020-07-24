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Политика
24 июля 2020, 14:02

Беларусь заинтересована, чтобы ЕС оставался важным политическим и экономическим партнером - Макей

Владимир Макей и Эдгарс Ринкевичс. Фото из Twitter МИД Латвии
Владимир Макей и Эдгарс Ринкевичс. Фото из Twitter МИД Латвии

24 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в том, чтобы Европейский союз оставался важным политическим и экономическим партнером. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня по итогам встречи с латвийским коллегой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского МИД поблагодарил министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса за возможность проведения такой встречи. Он обсудил с латвийским коллегой широкий спектр вопросов, касающихся развития политических и экономических контактов, речь шла в том числе о развитии контактов по линии Беларусь - ЕС.

"У нас очень хорошие перспективы развития дальнейшего сотрудничества с Латвией, - считает Владимир Макей. - К сожалению, ситуация с пандемией на некоторое время приостановила наши политические контакты, политические замыслы, но я убежден, что мы вернемся к их реализации после улучшения ситуации. Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с Латвией в транспорте, логистике, транзите, сельском хозяйстве, сфере высоких технологий. Во всех без исключения областях".

При этом министр заявил, что есть ряд конкретных предложений для развития контактов между Беларусью и Латвией, а также выхода на новый уровень сотрудничества.

"Мы также обсудили вопросы развития взаимодействия Беларуси с Европейским союзом. Для нас Европейский союз является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером. Мы заинтересованы в том, чтобы поступательная тенденция развития всестороннего сотрудничества с Европейским союзом и странами-членами продолжалась и развивалась", - продолжил Владимир Макей.

Он также рассказал, что на переговорах в числе других рассматривались вопросы региональной безопасности, а также развития сотрудничества в рамках "Восточного партнерства", которое тоже является важным для Беларуси. Он отметил результативный характер реализуемых в "Восточном партнерстве" проектов.

Владимир Макей поблагодарил латвийского коллегу за открытый и конструктивный диалог "Только такой подход позволяет снять некоторые озабоченности и определиться, как нам двигаться дальше", - считает глава белорусского МИД.

Как сообщалось, глава белорусского внешнеполитического ведомства сегодня совершает однодневный рабочий визит в Латвию. Эту страну в апреле должен был посетить Президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако в связи со вспышкой коронавируса визит был перенесен на более поздние сроки.

В марте по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Главы государств обсудили основные аспекты двустороннего сотрудничества, главным образом торгово-экономического. Взаимный интерес для стран-соседок в первую очередь представляют вопросы транспортировки грузов, транзита энергоресурсов, производственной кооперации.

В конце июня Александр Лукашенко поздравил Эгилса Левитса с 65-летием. Президент отметил, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению добрососедских отношений, чему должны способствовать запланированные контакты на высшем уровне. "Рассчитываю, что в скором времени нам удастся встретиться в гостеприимной Риге для обсуждения путей углубления взаимодействия Беларуси и Латвии", - подчеркнул глава белорусского государства.-0-

Фото из Twitter МИД Латвии

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