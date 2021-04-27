Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Латвией - депутат

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-встреча рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Латвии и рабочей группы Сейма Латвии по сотрудничеству с парламентом Беларуси состоялась сегодня в Палате представителей. Стороны обсудили дальнейшее развитие межпарламентских связей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Между нашими государствами сложились теплые, добрососедские отношения. Нас объединяют конструктивное взаимодействие, общественно-культурные, экономические связи. С 1996 года осуществляется активное межпарламентское взаимодействие в формате рабочих групп, - рассказала член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, руководитель рабочей группы Анна Старовойтова. - Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру вопросов. Важным мы видим активизацию межпарламентского сотрудничества. Это будет способствовать диалогу в духе добрососедских отношений".

Парламентарий отметила: 2020-й - начало 2021 года поставили перед всеми странами новые вызовы. "И в сложившейся геополитической ситуации одним из приоритетов государственной политики является, самое главное, своевременное и правильное реагирование на возникшие вызовы и усилившуюся конфронтацию, особенно в социально-политической области", - сказала она.

Анна Старовойтова подчеркнула, что в последние десятилетия мир стал свидетелем того, как страны-конкуренты работают над разрушением положительного имиджа других государств. "В последнее время Беларусь особенно ощутила это на себе: идет информационная подача республики на международной арене в искаженном, негативном формате. В этой связи я и мои коллеги считаем одной из первостепенных задач выстраивание той траектории, которая позволит устойчиво развиваться и сохранить накопленный позитивный опыт во взаимодействии со странами, дружественными нам", - добавила она.

По словам парламентария, пандемия изменила структуру мировой торговли, но наша страна во многом смогла сохранить свои позиции на зарубежных рынках. "Мы видим по результатам нашего ВВП, что Беларусь в 2020 году ощущала себя достаточно стабильно и мы сохранили многие позиции в экономической составляющей. Несмотря на напряженность в политической плоскости, хочется отметить, что Латвия и Беларусь активно взаимодействуют в экономической сфере. Двусторонний товарооборот в $393,6 млн в 2020 году говорит о том, что наши связи в экономическом плане не нарушены, - констатировала она. - Мы сегодня готовы оказать всестороннюю поддержку по совместным проектам, ориентированным на рынок как Европейского союза, так и Евразийского экономического союза. Для развития взаимовыгодного сотрудничества мы выражаем заинтересованность в возобновлении работы совместных органов Белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству".

Анна Старовойтова заключила: "Нам хотелось бы видеть в Латвийской Республике дружественную страну, взаимоотношения с которой будут направлены на содействие социально-экономической стабильности и благополучие наших граждан".-0-