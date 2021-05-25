Беларусь закрывает посольство в Канаде

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь закрывает свое посольство в Канаде. Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

"Советом Министров Республики Беларусь принято решение о закрытии посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении посольства.

Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке (США).

Граждане Беларуси, состоящие на постоянном консульском учете в посольстве Беларуси в Канаде, с 1 сентября 2021 года также будут переведены на постоянный консульский учет в генконсульство в Нью-Йорке. Желающие состоять на постоянном консульском учете в ином загранучреждении Беларуси должны направить в посольство Беларуси в Канаде заявление о постановке на постоянный консульский учет в выбранное загранучреждение до 1 июля 2021 года.

В связи с закрытием посольства установлены сроки прекращения приема документов для выполнения консульских действий. Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте дипмиссии.-0-