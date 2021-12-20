Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в странах Западной Европы и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам доклада Президенту Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы - это страны СНГ, мы укрепляем ряд посольств, и страны дальней дуги", - сказал глава МИД.

По его словам, дипломатическое присутствие Беларуси будет укреплено в странах, которые являются для нашей страны стратегически важными партнерами, например, в Китае, Индии. "Мы думаем над открытием новых посольств в Африке, странах, которые являются и платежеспособными, и где востребована наша продукция", - отметил министр.

Говоря о причинах намеченной реструктуризации, он сказал: "Ситуация на внешнем контуре Беларуси радикально меняется, меняется мир в целом, появляется много новых вызовов и угроз, на которые необходимо реагировать, в том числе и нашей стране".

"На Беларусь оказывается серьезное санкционное давление. Это тоже накладывает отпечаток на деятельность Министерства иностранных дел и загранучреждений. Мы видим, что, к сожалению, снизился уровень взаимодействия наших загранучреждений с министерствами иностранных дел стран аккредитации. Это касается в первую очередь Западной Европы. В то же время появилась необходимость укрепления нашей деятельности на других флангах", - обратил внимание глава МИД.

Запланированы и изменения в структуре центрального аппарата МИД с целью укрепить внешнеэкономическое и информационное направления в деятельности МИД. Так, вскоре здесь появится новый отдел - отдел Китая, который будет целенаправленно заниматься этой страной, являющейся для Беларуси торгово-экономическим, стратегическим партнером.

Президенту также были внесены предложения о некоторых кадровых назначениях в МИД на уровне руководства и по назначению руководителей ряда загранучреждений. "Все предложения в целом поддержаны. В ближайшее время будет приниматься формализованное конкретное решение. Для этого необходимо время - требуется запросить агреманы на тех или иных руководителей, провести юридические процедуры", - пояснил Владимир Макей.

Он добавил, что намеченные преобразования будут проведены в максимально быстрые сроки. "До нового года мы примем соответствующий приказ, на основании которого будут проведены все перестановки. Такие полномочия делегированы Президентом министру иностранных дел, все это осуществляется в рамках имеющейся штатной численности", - сказал министр.

По его словам, несмотря на меняющуюся ситуацию, требования к дипломатам остаются прежними: профессионализм, верность долгу и Отечеству, государственный подход к делу.-0-

"Должен принять решение и быть настоящим мужиком в этом плане". Макей о требованиях к дипломатам