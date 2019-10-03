Беларуси и Украине удается избежать негативного сценария в торговле - Сокол

3 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларуси и Украине удается обеспечить высокий уровень торгово-экономического сотрудничества и избежать негативного сценария в торговле. Об этом сегодня рассказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол на восьмом заседании украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларуси и Украине удается обеспечить высокий уровень торгово-экономического сотрудничества и избежать негативного сценария в торговле. Наши страны остаются друг для друга надежными торгово-экономическими партнерами. Если мы для вас пятые, то вы для нас вторые по значимости рынка. Сохранен режим свободной торговли, нет ограничений для взаимных инвестиций, в сотрудничестве широко задействованы диалоговые площадки всех уровней", - констатировал посол.

Он озвучил последние результаты торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Украины. В январе-августе текущего года товарооборот составил $3,8 млрд и вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Белорусский экспорт незначительно сократился (на 0,7%) и составил $2,7 млрд. Украинский экспорт в Беларусь вырос на 17,5% и составил $1,1 млрд.

По словам Игоря Сокола, в основе системного роста товарооборота стабильность и предсказуемость белорусско-украинских отношений, их добрососедский характер. "Именно поэтому, несмотря на ряд пессимистичных прогнозов, участие Беларуси и Украины в различных интеграционных проектах привело не к сворачиванию сотрудничества, а, наоборот, к активизации", - пояснил он.

Говоря о некоторых взаимных ограничениях, особенно в рамках Евразийской экономической комиссии, дипломат заявил: "Я хочу только одно сказать, чтобы знали украинские партнеры: более сильного лоббиста в Евразийской экономической комиссии, чем Беларусь, для Украины нет".

В числе основных приоритетов двустороннего взаимодействия посол назвал нефтехимическую отрасль и энергетику, большое внимание уделяется промышленной кооперации, и в этом плане есть перспективные договоренности. "Проработаны практические аспекты расширения сотрудничества и создания новых производств техники МАЗ в Запорожье, Виннице. Есть договоренности о реализации проектов в Днепре с участием МТЗ и Минского моторного завода. Однако реализация этих проектов и расширение масштабов сотрудничества в рамках действующих сборочных производств требует определенной поддержки. Важны равные условия", - подчеркнул Игорь Сокол.

Он также выразил удовлетворение участием предприятий двух стран в инфраструктурных проектах. Получило активное развитие и положительные отклики украинской стороны участие дорожно-строительных организаций Беларуси в строительстве и реконструкции дорожной сети Украины.

Игорь Сокол отметил и активное взаимодействие в сфере взаимных поставок продукции АПК. "Считаем, что возможности для расширения сотрудничества здесь не исчерпаны", - сказал он.-0-