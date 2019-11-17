Белорусская молодежь готова к участию в политических процессах - мнение

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новому поколению молодых ребят не безразлично будущее их страны, белорусская молодежь готова к участию в политических процессах. Такое мнение высказал в эфире телеканала СТВ председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов, сообщает БЕЛТА.

"Новому поколению молодых ребят не безразлично будущее их страны. Это патриоты и люди, которые способны и словом, и делом отстоять интересы молодых людей", - сказал Александр Лукьянов.

Он добавил, что данная избирательная кампания характеризуется возросшей активностью молодых людей. "Мы говорим о том, что молодежь необходимо активнее привлекать в эти процессы. И молодежь готова, она к этому идет. Активная работа наших общественных объединений также стимулирует эту деятельность. Безусловно, и молодежный парламентаризм развивается, набирает обороты. Это хороший тренд", - констатировал Александр Лукьянов.

Отвечая на вопрос о портрете молодого кандидата, он подчеркнул, что прежде всего это должен быть патриот, человек, который сможет квалифицированно использовать опыт и знания, принимать решения, в том числе нестандартные, авторитет в своей сфере.

Сегодня в Беларуси основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Образовано 110 избирательных округов, сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 за пределами страны.

Избирательные участки в стране открылись в 8.00, они будут работать до 20.00. На тех, что образованы в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, участковые комиссии могут объявить голосование законченным и ранее 20.00, если проголосовали все избиратели, включенные в список.

Бюллетень выдается при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь или других документов. К ним отнесены служебное удостоверение госслужащего, студенческий билет, водительское удостоверение, военный билет (для военнослужащих срочной службы), пенсионное удостоверение (при наличии в нем фотографии), справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт), а также удостоверение об инвалидности.-0-