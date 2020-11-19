Белорусские депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о гражданстве

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Документом предлагается закрепить принцип учета наилучших интересов ребенка, сократить срок непрерывного постоянного проживания иностранца до подачи заявления о приеме в гражданство с семи до пяти лет. Расширить перечень тех, кто имеет право приобрести белорусское гражданство в упрощенном порядке, ввести новый для нашей страны институт - восстановление в гражданстве", - рассказала член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Мария Василевич, представляя законопроект в овальном зале.

Кроме того, предлагается уточнить основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления о приобретении гражданства и установить их для прекращения рассмотрения такого заявления. Предусмотрено также право на рассмотрение заявления о приобретении гражданства, даже если в период его рассмотрения лицо признано судом недееспособным. Уточнен порядок приобретения гражданства в случае установления материнства или отцовства.

/Будет дополнено/.-0-