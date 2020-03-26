26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты рассчитывают компенсировать простой в международном парламентском сотрудничестве из-за коронавируса. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Савиных констатировал, что ситуация с коронавирусом в мире притормозила развитие международной деятельности Палаты представителей. "Планы, которые мы хотели реализовать в мае-июне, придется отложить на осень. Это неизбежная ситуация, мы к этому готовы и, думаю, сумеем компенсировать эти задержки", - сказал он.

Депутат отметил, что часть мероприятий можно перевести в онлайн. "Но есть формы работы, которые, к сожалению, в удаленном доступе реализовать нельзя", - добавил парламентарий.

Отвечая на вопрос о подготовке к ратификации визового соглашения с ЕС, Андрей Савиных проинформировал, что все этапы идут в полном соответствии с планами. "Думаю, это будет один из первых вопросов в графике сессии", - считает председатель профильной комиссии.

Совет Палаты представителей рассмотрел сегодня вопросы весенней сессии, создания рабочей группы Национального собрания по достижению Беларусью Целей устойчивого развития. От Палаты представителей в нее войдет 14 депутатов.

Утверждено положение о рабочих группах по сотрудничеству с парламентами иностранных государств и делегациях Национального собрания в международных парламентских организациях. "Это документ, который разработан с использованием нашего опыта и который можно рассматривать как дорожную карту развития взаимодействия с каждым конкретным парламентом в частности. Он предлагает формы и методы работы и, думаю, будет хорошим подспорьем депутатам для качественного содержательного наполнения работы с нашими коллегами за рубежом", - пояснил Андрей Савиных. На совете рассматривался также вопрос о формировании рабочей группы Национального собрания по делам белорусов зарубежья.-0-