Белорусские парламентарии 29 ноября примут участие в мероприятиях ПА ОДКБ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Беларуси под руководством председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко 29 ноября примет участие в совместном заседании совета и 14-м пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в режиме видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
Владимир Андрейченко выступит по вопросу "О стандартах демократических выборов в государствах - членах ОДКБ и их защите от иностранного вмешательства".
В ходе предстоящего совместного заседания совета и четырнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ планируется рассмотреть вопросы о реализации приоритетов председательства Таджикистана в ОДКБ в 2021 году, о приоритетах Армении на период председательства в ОДКБ, об итогах сентябрьской (2021 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановке в зоне ответственности Организации и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.
Кроме того, планируется рассмотреть ряд проектов модельных законов и рекомендаций, а также внесение изменений в Программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы.-0-