Белорусские парламентарии поделились ожиданиями от Послания Президента

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию всегда становится ключевым событием весенней сессии парламента, в целом важнейшим политическим событием года. По традиции в Овальном зале идет откровенный диалог о текущем положении дел и перспективах страны с подробным анализом международной обстановки. В этом году глава государства, как полагают парламентарии, также затронет самые актуальные для страны и мира темы. Своими ожиданиями депутаты и сенаторы поделились с корреспондентом БЕЛТА.

Лукашенко 19 апреля обратится с ежегодным Посланием к народу и парламенту На мероприятие, которое традиционно пройдет в Овальном зале Дома правительства, приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов:

- Думаю, в Послании будет развернуто говориться о развитии сотрудничества с зарубежными партнерами. Акцент, как мне кажется, Президент сделает на экономике. Речь пойдет об укреплении отношений, установлении новых контактов с тем, чтобы обеспечить столь важную для экономического развития диверсификацию.

Президент неоднократно говорил о необходимости большей координации усилий исполнительной, законодательной ветвей власти, бизнеса, экспертов в этой сфере. Полагаю, что определенные поручения будут даны профильным структурам и на этот раз.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Александр Цецохо:

-В Послании будут затронуты вопросы развития всех сфер: промышленности, финансов, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и так далее. Считаю, что в нем парламентарии по традиции смогут найти ориентиры для совершенствования законодательства. Уверен, что Президент не оставит без внимания и ситуацию в мире, в том числе события, происходящие у наших ближайших соседей.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Наталья Гуйвик:

- Для меня как для председателя Постоянной комиссии по законодательству очень важно мнение главы государства по совершенствованию законодательства, в том числе по вопросу внесения изменений в Конституцию. Его Президент поднимал 1 марта на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. Александр Лукашенко тогда склонялся к тому, что придется обновлять Основной закон страны. И с этим я согласна. Время не стоит на месте. Конституция также требует изменений, актуализации. Например, в ней упоминается Высший хозяйственный суд, а его нет уже лет пять. Не исключено, что Президент обозначит свою позицию по поводу внесения изменений в избирательную систему. Ждем, что в Послании прозвучит, когда в Беларуси пройдут выборы и какая кампания будет первой.

Обязательно, на мой взгляд, пойдет речь о развитии в стране IT. Новейшие технологии внедряются во все сферы жизни. Так, 5 апреля на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции глава государства потребовал к 1 сентября 2020 года провести полную цифровизацию судебной системы. Уверена, что это облегчит работу судов, улучшения почувствуют и люди.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Николай Васильков:

- Парламентарии ожидают, что в Послании будет изложена своего рода программа, план действий на ближайшую перспективу в экономике, сельском хозяйстве, социальной сфере, оговорены направления международной деятельности. Речь пойдет о мерах, которые нужно предпринимать для развития страны, а значит, и для повышения благосостояния белорусов.

Член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Николай Мартынов:

- На мой взгляд, при общем анализе внешней политики Беларуси глава государства сделает акцент на отношениях с Россией, другими партнерами. Кроме того, в Послании будет дана оценка сделанному в текущей пятилетке. Речь пойдет о модернизации промышленности, внедрении новых технологий, подготовке высококвалифицированных кадров. Словом, обо всем комплексе мер, который позволяет обеспечивать конкурентоспособность отечественной продукции на рынках.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-