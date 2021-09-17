Белорусские парламентарии приступили к мониторингу выборов в Госдуму России

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские парламентарии в составе делегации Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая входит в миссию наблюдателей от СНГ, приступили к мониторингу начавшегося сегодня голосования на выборах в Госдуму РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша задача - провести мониторинг избирательного процесса, - сказал журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики Сергей Рачков, который является координатором группы наблюдателей от Парламентского собрания. - Мы будем работать все три дня выборов. А 20 сентября после объявления ЦИК России предварительных результатов сделаем свое заявление, в котором отразим результаты наблюдения".

По словам Сергея Рачкова, каких-то явных нарушений на выборах в Госдуму нет. "Пока обстановка спокойная, - отметил он. - Пока я вижу, что соблюдается российское законодательство, каких-то явных замечаний нет".

"Уверен, что мы подготовим объективное заключение", - подчеркнул координатор группы наблюдателей от Парламентского собрания.

Нынешние выборы в России впервые проводятся не в один день, а в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Белорусский парламентарий назвал такое решение справедливым. "Это более удобная форма голосования для граждан", - считает он. Сергей Рачков также отметил, что как представителю законодательного органа ему интересно изучить техническое оснащение российских выборов и опыт электронного голосования, которое на этих выборах в Госдуму в качестве эксперимента организовано в нескольких субъектах РФ.

В состав делегации от Парламентского собрания также включены заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Петрашова и член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Андрей Шишкин.

Белорусские наблюдатели посещают избирательные участки в городе Москве, где осуществляют наблюдение за ходом голосования. Они также намерены провести встречи с руководством фракций политических партий в Государственной думе и с руководством Центральной избирательной комиссии России. Кроме того, планируется встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в РФ Владимиром Семашко.-0-