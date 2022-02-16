БЕЛТА ведет прямую трансляцию пресс-конференции Макея

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube-канале БЕЛТА ведется прямая трансляция пресс-конференции министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Мероприятие проходит в Национальном пресс-центре. Темой пресс-конференции стали итоги внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности МИД в 2021 году.
В начале недели Министерство иностранных дел опубликовало обзор итогов внешней политики Беларуси и своей деятельности в прошлом году. В ведомстве отметили, что непосредственное влияние на формирование и реализацию внешней политики Беларуси в 2021 году оказывало дальнейшее обострение геополитических и геоэкономических противоречий в глобальном и региональном разрезах, нарастание дестабилизации сферы международной безопасности.
"Расширение практики использования некоторыми странами для достижения своих целей политики односторонних ограничительных мер и экономического давления усилило турбулентность в межгосударственных отношениях, создав дополнительные препятствия для развития мировой торговли и выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сохраняющей свое влияние на международные процессы", - говорится в обзоре.
"В условиях нарастающего внешнего давления и неприкрытого вмешательства государств Запада во внутренние дела Беларуси основные усилия нашей страны на международной арене в 2021 году были направлены на защиту и укрепление национального суверенитета и безопасности, концептуальное переосмысление приоритетов внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности при сохранении принципа многовекторности", - подчеркнули в МИД.-0-
Фото Максима Гучека