Более 260 национальных наблюдателей на парламентских выборах получили аккредитации избиркомов

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная, территориальные и окружные избирательные комиссии на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва аккредитовали, по данным на 9 сентября, 261 национального наблюдателя. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Наблюдателей на выборы к этому времени направили пять политических партий. Всего от них аккредитовано 19 человек. Общественные объединения в этом плане более активны, от них аккредитовались уже 215 человек. В лидерах - республиканское общественное объединение "Белая Русь", Белорусский союз женщин и Белорусский республиканский союз молодежи. От граждан путем подачи заявлений направлено 27 наблюдателей.

Аккредитованные при окружных избиркомах вправе присутствовать в этих комиссиях при приеме протоколов о результатах голосования на избирательных участках. Наблюдатель, направленный на заседания участковой избирательной комиссии, вправе в числе прочего вести наблюдение на соответствующем участке для голосования. Во время досрочного голосования и в день выборов наблюдатели вправе получать информацию о количестве избирателей, включенных в списки, и о числе принявших участие в голосовании.

Что касается международных наблюдателей, то пока их аккредитовано 24, все от СНГ. Иностранные эксперты вправе присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, встречаться с кандидатами в депутаты и их доверенными лицами, наблюдать за выдачей бюллетеней, ходом голосования.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-