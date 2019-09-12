Болгария выступает за активный всесторонний диалог с Беларусью - посол

12 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Болгария выступает за активный всесторонний диалог с Беларусью. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Беларуси Георгий Василев, который сегодня вручил верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Георгий Василев остановился на визите болгарской делегации в Минск 10-12 сентября во главе с заместителем министра иностранных дел Петко Дойковым. Состоялась встреча замминистра с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Стороны подчеркнули важность активизации политического диалога и выразили надежду на продолжение межмидовских контактов.

"Заместитель министра иностранных дел возобновил процесс политических консультаций между двумя государствами, которые в какой-то период были прерваны. Не из-за того, что желания не было, просто обе стороны работали по своим проблемам, - отметил посол. - Сейчас был сделан обзор двусторонних отношений во всех областях, пересмотрена база соглашений, которая включает более 40 совместных документов".

Дипломат назвал полезной и встречу с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем: "Мы хорошо поговорили и обсудили все возможности сотрудничества". Он добавил, что болгарская сторона рассчитывает на ответные визиты в Софию.

Беларусь придает большое значение развитию дружественных отношений с Болгарией - Мясникович Во время встречи обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также подготовка визита парламентской делегации Беларуси во главе со спикером Михаилом Мясниковичем в Болгарию в октябре текущего года.

"Для дальнейшего эффективного развития двусторонних контактов нужен постоянный диалог между экспертами, а также на самом высоком уровне", - резюмировал Георгий Василев.-0-