Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 стран и представителя ЕС

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня верительные грамоты послов 12 стран и главы представительства Европейского союза в Беларуси. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили послы Болгарии, Великобритании, Гватемалы, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Танзании, Хорватии, Швейцарии, Эфиопии и Европейского союза.

"Искренне надеюсь, что, как и многие ваши предшественники, вы примете сердцем Беларусь. Откроете для себя новую культуру, возможно, найдете в ней что-то близкое и созвучное с традициями своего народа. Увидите, какие удивительные люди здесь живут - душевные, открытые, толерантные", - сказал Президент.

Лукашенко: инициатива Беларуси о возобновлении международного диалога становится все более актуальной Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь проводит открытую, миролюбивую и многовекторную внешнюю политику, готова к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами вне зависимости от их политического влияния, географической удаленности и экономического потенциала.

Лукашенко зарубежным послам: парламентские выборы в Беларуси будут соответствовать мировым стандартам "Начало вашей миссии совпадает с важным политическим событием в стране - предстоящими парламентскими выборами", - заявил Александр Лукашенко, обращаясь к дипломатам.

По его словам, от каждого из дипломатов в значительной степени будет зависеть не только характер отношений между государствами, но и уровень взаимного доверия и понимания. "Нацеленность на осязаемые результаты в двустороннем сотрудничестве получит искренний отклик и поддержку в нашей стране. Уверен, что в ваших силах найти для этого новые пути и возможности", - подчеркнул Президент.

О России

Обратившись к послу Российской Федерации Дмитрию Мезенцеву, Президент подчеркнул: "Ваша страна - это основной стратегический партнер и союзник Беларуси, а отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и теснейшей, порой с кровавыми страницами, нашей общей историей. Мы проливали эту кровь за то, чтобы в Европе и мире было спокойно. И не мы начинали эти войны. Но мы всегда (господь помогал этому) выходили победителями. Мы это помним. Мы всегда там были вместе, поэтому побеждали. Поэтому развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией - безусловный приоритет белорусской внешней политики".

Особое внимание в двусторонних отношениях уделяется сейчас вопросам союзного строительства. "Мы с Президентом России договорились, что в канун знаковой даты - 20-летия подписания Договора о создании нашего союза - должны быть приняты конкретные решения по дальнейшей стратегии развития нашей интеграции. Мы это сделаем", - добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко: развитие связей с Россией является безусловным приоритетом внешней политики Беларуси Обратившись к послу Российской Федерации Дмитрию Мезенцеву, Президент подчеркнул: "Развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией - безусловный приоритет белорусской внешней политики".

О Казахстане

В Евразийском регионе Казахстан является для Беларуси стратегическим партнером. "Белорусско-казахстанские отношения находятся на подъеме и сопровождаются активным политическим диалогом всех ветвей власти, - констатировал глава государства. - Мы нацелены на дальнейшее расширение и диверсификацию торгово-экономических связей. Для этого необходимо поддерживать высокий уровень взаимодействия, в том числе в Евразийском экономическом союзе".

О Кыргызстане

Президент Беларуси отметил, что Кыргызстан традиционно является для страны важным союзником и партнером. "За более чем 25-летний период с момента установления дипломатических отношений у Беларуси и Кыргызстана не осталось неохваченных сфер. Мы успешно взаимодействуем в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной областях", - сказал он.

Приоритетной задачей в двусторонних отношениях видится наращивание товарооборота с использованием потенциала ЕАЭС. "О возможностях для этого свидетельствует рост взаимной торговли за последние два года более чем в 2,5 раза", - добавил Президент.

О Европейском союзе

Александр Лукашенко констатировал, что в последние годы Беларуси удалось существенно продвинуться вперед в диалоге с Европейским союзом, который является для страны одним из наиболее значимых торговых партнеров, важным источником инноваций, необходимых для модернизации и повышения конкурентоспособности белорусской экономики.

Лукашенко: мы нацелены на прагматичные отношения с ЕС без необходимости выбора между Востоком и Западом Александр Лукашенко констатировал, что в последние годы Беларуси удалось существенно продвинуться вперед в диалоге с Европейским союзом, который является для страны одним из наиболее значимых торговых партнеров, важным источником инноваций, необходимых для модернизации и повышения конкурентоспособности белорусской экономики.

"Мы нацелены на выстраивание добрососедских и прагматичных отношений с Союзом (Евросоюзом. - Прим. БЕЛТА), которые не предполагают выбора между Востоком и Западом. Но, правда, Евросоюз от нас этого и не требует, - подчеркнул глава государства. - Убежден, что этому в значительной степени способствовал бы прогресс в сопряжении европейского и евразийского интеграционных процессов".

Глава представительства ЕС пообещал работать над улучшением отношений с Беларусью Об этом новый глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель заявил перед церемонией вручения верительных грамот Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

О Латвии

Обращаясь к послу Латвии, глава государства обратил внимание, что развитие всестороннего взаимодействия с соседними странами Балтийского региона является неизменным приоритетом для Беларуси. С Латвией нас связывают не только географическая близость и общие экономические интересы, но и многовековое переплетение традиций, культур, истории. "Для нашего государства принципиально важным является дальнейшее расширение и углубление взаимовыгодных отношений с Латвийской Республикой на основе принципов добрососедства и взаимоуважения. Об этом мы недавно говорили с министром иностранных дел этой страны", - добавил белорусский лидер.

О Германии

"Беларусь заинтересована в наращивании разнопланового сотрудничества с Федеративной Республикой Германия, которая является для нас одним из ключевых политических и экономических партнеров в Европе, да и во всем мире", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Несмотря на непростую историю белорусско-германских отношений, сегодня две страны объединяют общие интересы - в первую очередь обеспечение безопасности, стабильности и процветания в Европе.

"Рассчитываем на интенсификацию двустороннего взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной областях, где есть существенный потенциал", - сказал Президент.

О Великобритании

Глава государства обозначил готовность Беларуси к дальнейшему конструктивному развитию отношений с Великобританией по всем ключевым направлениям.

"Диалог с Соединенным Королевством имеет особое значение с учетом решения британского народа о выходе из Евросоюза и новой роли страны на международной арене, - отметил он. - Мы заинтересованы в дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Великобританией и наполнении межправительственного торгового диалога серьезным экономическим содержанием, конкретными масштабными проектами".

"Мы со многими должностными лицами (недавно - с послом, который, к сожалению, уехал от нас, но очень хорошо рекомендовал нового посла), всегда находили общий язык, подробнейшим образом обсуждали проблемы. У нас большие перспективы с вашей страной. Я уверен, что мы многие из них сможем реализовать", - добавил Александр Лукашенко.

О Болгарии

Президент Беларуси отметил, что сотрудничество с Болгарией имеет давнюю историю: "Это вообще близкая, родная нам страна. Не знаю уж, как нас воспринимают сегодня в Болгарии, но вы близкими были для нас людьми и остаетесь".

Однако сегодняшний уровень сотрудничества не в полной мере отвечает реальному потенциалу отношений. "Не секрет, что Болгария - одно из популярных туристических направлений для белорусов. При этом мы видим хорошие перспективы развития двустороннего взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки и технологий, образования и культуры", - сказал Александр Лукашенко.

О Хорватии

Глава государства подтвердил интерес Беларуси к расширению политических, экономических и культурных контактов с Хорватией.

"Нашим странам необходимо приложить усилия, чтобы белорусско-хорватское сотрудничество в ближайшей перспективе получило более конкретное наполнение, особенно в области торговли и инвестиций. Для этого есть серьезный потенциал", - отметил он.

О Швейцарии

Президент приветствовал повышение статуса дипломатического представительства в Беларуси и назначение первого в истории посла Швейцарии в нашей стране. "Вот вы и попали в историю, именно с Беларуси начиная", - отметил он, обратившись к новому руководителю дипмиссии.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь придает большое значение развитию отношений со Швейцарской Конфедерацией.

"За последние годы нам удалось заметно продвинуться как с точки зрения уровня наших контактов, так и по их содержательному наполнению. Важно сохранить и укрепить эту положительную динамику", - ориентировал глава государства.

О Гватемале

Александр Лукашенко напомнил, что одной из ключевых внешнеэкономических целей Беларуси является планомерная диверсификация экспорта, где в числе основных направлений - сотрудничество со странами так называемой дальней дуги. "Дальней не потому, что вы далеко, а потому, что раньше мы с вами не имели такого сотрудничества", - пояснил он.

В этой связи Президент выразил заинтересованность страны в полномасштабном развитии отношений с Республикой Гватемала. "Их текущий уровень требует более полного раскрытия потенциала двух стран, - убежден белорусский лидер. - Безусловно, двигателем взаимодействия должно быть торгово-экономическое сотрудничество. Поставки удобрений, машин и оборудования, торговля сельскохозяйственной продукцией - это далеко не полный перечень возможностей, которые можно и следует использовать".

О Танзании и Эфиопии

Президент Беларуси подтвердил интерес страны к развитию многопланового сотрудничества с государствами Восточной Африки в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, науке и технике, образовании и культуре, спорте и туризме. Обращаясь к новым послам двух государств этого региона - Танзании и Эфиопии, Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество с этими странами. В первую очередь - в создании совместных производств и поставках белорусской сложнотехнической продукции, которая уже хорошо известна в большинстве африканских государств.

"Надеемся на эффективное содействие новых послов в развитии отношений в других сферах, представляющих взаимный интерес. В их числе подготовка квалифицированных специалистов для Танзании и Эфиопии в наших вузах", - сказал Президент.

Александр Лукашенко пожелал всем руководителям дипломатических представительств успехов и плодотворной деятельности. "Я вас заверяю, что вы всегда найдете понимание не только со стороны руководителей наших предприятий, областей, Министерства иностранных дел, но и с моей стороны. Надеюсь, что проведенное в нашей стране время станет для вас насыщенным и интересным и вы откроете для себя Беларусь во всем ее великолепии", - резюмировал глава государства.-0-