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12 сентября 2019, 10:39

Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 стран и представителя ЕС

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня верительные грамоты послов 12 стран и главы представительства Европейского союза в Беларуси. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили послы Болгарии, Великобритании, Гватемалы, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Танзании, Хорватии, Швейцарии, Эфиопии и Европейского союза.

"Искренне надеюсь, что, как и многие ваши предшественники, вы примете сердцем Беларусь. Откроете для себя новую культуру, возможно, найдете в ней что-то близкое и созвучное с традициями своего народа. Увидите, какие удивительные люди здесь живут - душевные, открытые, толерантные", - сказал Президент.

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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь проводит открытую, миролюбивую и многовекторную внешнюю политику, готова к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами вне зависимости от их политического влияния, географической удаленности и экономического потенциала.

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"Начало вашей миссии совпадает с важным политическим событием в стране - предстоящими парламентскими выборами", - заявил Александр Лукашенко, обращаясь к дипломатам.

По его словам, от каждого из дипломатов в значительной степени будет зависеть не только характер отношений между государствами, но и уровень взаимного доверия и понимания. "Нацеленность на осязаемые результаты в двустороннем сотрудничестве получит искренний отклик и поддержку в нашей стране. Уверен, что в ваших силах найти для этого новые пути и возможности", - подчеркнул Президент.

О России

Обратившись к послу Российской Федерации Дмитрию Мезенцеву, Президент подчеркнул: "Ваша страна - это основной стратегический партнер и союзник Беларуси, а отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и теснейшей, порой с кровавыми страницами, нашей общей историей. Мы проливали эту кровь за то, чтобы в Европе и мире было спокойно. И не мы начинали эти войны. Но мы всегда (господь помогал этому) выходили победителями. Мы это помним. Мы всегда там были вместе, поэтому побеждали. Поэтому развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией - безусловный приоритет белорусской внешней политики".

Особое внимание в двусторонних отношениях уделяется сейчас вопросам союзного строительства. "Мы с Президентом России договорились, что в канун знаковой даты - 20-летия подписания Договора о создании нашего союза - должны быть приняты конкретные решения по дальнейшей стратегии развития нашей интеграции. Мы это сделаем", - добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко: развитие связей с Россией является безусловным приоритетом внешней политики Беларуси
Обратившись к послу Российской Федерации Дмитрию Мезенцеву, Президент подчеркнул: "Развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией - безусловный приоритет белорусской внешней политики".

О Казахстане

В Евразийском регионе Казахстан является для Беларуси стратегическим партнером. "Белорусско-казахстанские отношения находятся на подъеме и сопровождаются активным политическим диалогом всех ветвей власти, - констатировал глава государства. - Мы нацелены на дальнейшее расширение и диверсификацию торгово-экономических связей. Для этого необходимо поддерживать высокий уровень взаимодействия, в том числе в Евразийском экономическом союзе".

О Кыргызстане

Президент Беларуси отметил, что Кыргызстан традиционно является для страны важным союзником и партнером. "За более чем 25-летний период с момента установления дипломатических отношений у Беларуси и Кыргызстана не осталось неохваченных сфер. Мы успешно взаимодействуем в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной областях", - сказал он.

Приоритетной задачей в двусторонних отношениях видится наращивание товарооборота с использованием потенциала ЕАЭС. "О возможностях для этого свидетельствует рост взаимной торговли за последние два года более чем в 2,5 раза", - добавил Президент.

О Европейском союзе

Александр Лукашенко констатировал, что в последние годы Беларуси удалось существенно продвинуться вперед в диалоге с Европейским союзом, который является для страны одним из наиболее значимых торговых партнеров, важным источником инноваций, необходимых для модернизации и повышения конкурентоспособности белорусской экономики.

Лукашенко: мы нацелены на прагматичные отношения с ЕС без необходимости выбора между Востоком и Западом
Александр Лукашенко констатировал, что в последние годы Беларуси удалось существенно продвинуться вперед в диалоге с Европейским союзом, который является для страны одним из наиболее значимых торговых партнеров, важным источником инноваций, необходимых для модернизации и повышения конкурентоспособности белорусской экономики.

"Мы нацелены на выстраивание добрососедских и прагматичных отношений с Союзом (Евросоюзом. - Прим. БЕЛТА), которые не предполагают выбора между Востоком и Западом. Но, правда, Евросоюз от нас этого и не требует, - подчеркнул глава государства. - Убежден, что этому в значительной степени способствовал бы прогресс в сопряжении европейского и евразийского интеграционных процессов".

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Об этом новый глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель заявил перед церемонией вручения верительных грамот Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

О Латвии

Обращаясь к послу Латвии, глава государства обратил внимание, что развитие всестороннего взаимодействия с соседними странами Балтийского региона является неизменным приоритетом для Беларуси. С Латвией нас связывают не только географическая близость и общие экономические интересы, но и многовековое переплетение традиций, культур, истории. "Для нашего государства принципиально важным является дальнейшее расширение и углубление взаимовыгодных отношений с Латвийской Республикой на основе принципов добрососедства и взаимоуважения. Об этом мы недавно говорили с министром иностранных дел этой страны", - добавил белорусский лидер.

О Германии

"Беларусь заинтересована в наращивании разнопланового сотрудничества с Федеративной Республикой Германия, которая является для нас одним из ключевых политических и экономических партнеров в Европе, да и во всем мире", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Несмотря на непростую историю белорусско-германских отношений, сегодня две страны объединяют общие интересы - в первую очередь обеспечение безопасности, стабильности и процветания в Европе.

"Рассчитываем на интенсификацию двустороннего взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной областях, где есть существенный потенциал", - сказал Президент.

О Великобритании

Глава государства обозначил готовность Беларуси к дальнейшему конструктивному развитию отношений с Великобританией по всем ключевым направлениям.

"Диалог с Соединенным Королевством имеет особое значение с учетом решения британского народа о выходе из Евросоюза и новой роли страны на международной арене, - отметил он. - Мы заинтересованы в дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Великобританией и наполнении межправительственного торгового диалога серьезным экономическим содержанием, конкретными масштабными проектами".

"Мы со многими должностными лицами (недавно - с послом, который, к сожалению, уехал от нас, но очень хорошо рекомендовал нового посла), всегда находили общий язык, подробнейшим образом обсуждали проблемы. У нас большие перспективы с вашей страной. Я уверен, что мы многие из них сможем реализовать", - добавил Александр Лукашенко.

О Болгарии

Президент Беларуси отметил, что сотрудничество с Болгарией имеет давнюю историю: "Это вообще близкая, родная нам страна. Не знаю уж, как нас воспринимают сегодня в Болгарии, но вы близкими были для нас людьми и остаетесь".

Однако сегодняшний уровень сотрудничества не в полной мере отвечает реальному потенциалу отношений. "Не секрет, что Болгария - одно из популярных туристических направлений для белорусов. При этом мы видим хорошие перспективы развития двустороннего взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки и технологий, образования и культуры", - сказал Александр Лукашенко.

О Хорватии

Глава государства подтвердил интерес Беларуси к расширению политических, экономических и культурных контактов с Хорватией.

"Нашим странам необходимо приложить усилия, чтобы белорусско-хорватское сотрудничество в ближайшей перспективе получило более конкретное наполнение, особенно в области торговли и инвестиций. Для этого есть серьезный потенциал", - отметил он.

О Швейцарии

Президент приветствовал повышение статуса дипломатического представительства в Беларуси и назначение первого в истории посла Швейцарии в нашей стране. "Вот вы и попали в историю, именно с Беларуси начиная", - отметил он, обратившись к новому руководителю дипмиссии.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь придает большое значение развитию отношений со Швейцарской Конфедерацией.

"За последние годы нам удалось заметно продвинуться как с точки зрения уровня наших контактов, так и по их содержательному наполнению. Важно сохранить и укрепить эту положительную динамику", - ориентировал глава государства.

О Гватемале

Александр Лукашенко напомнил, что одной из ключевых внешнеэкономических целей Беларуси является планомерная диверсификация экспорта, где в числе основных направлений - сотрудничество со странами так называемой дальней дуги. "Дальней не потому, что вы далеко, а потому, что раньше мы с вами не имели такого сотрудничества", - пояснил он.

В этой связи Президент выразил заинтересованность страны в полномасштабном развитии отношений с Республикой Гватемала. "Их текущий уровень требует более полного раскрытия потенциала двух стран, - убежден белорусский лидер. - Безусловно, двигателем взаимодействия должно быть торгово-экономическое сотрудничество. Поставки удобрений, машин и оборудования, торговля сельскохозяйственной продукцией - это далеко не полный перечень возможностей, которые можно и следует использовать".

О Танзании и Эфиопии

Президент Беларуси подтвердил интерес страны к развитию многопланового сотрудничества с государствами Восточной Африки в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, науке и технике, образовании и культуре, спорте и туризме. Обращаясь к новым послам двух государств этого региона - Танзании и Эфиопии, Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество с этими странами. В первую очередь - в создании совместных производств и поставках белорусской сложнотехнической продукции, которая уже хорошо известна в большинстве африканских государств.

"Надеемся на эффективное содействие новых послов в развитии отношений в других сферах, представляющих взаимный интерес. В их числе подготовка квалифицированных специалистов для Танзании и Эфиопии в наших вузах", - сказал Президент.

Александр Лукашенко пожелал всем руководителям дипломатических представительств успехов и плодотворной деятельности. "Я вас заверяю, что вы всегда найдете понимание не только со стороны руководителей наших предприятий, областей, Министерства иностранных дел, но и с моей стороны. Надеюсь, что проведенное в нашей стране время станет для вас насыщенным и интересным и вы откроете для себя Беларусь во всем ее великолепии", - резюмировал глава государства.-0-

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