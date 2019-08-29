29 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл во Дворец Независимости в Минске, где с ним встретится Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, кроме встречи на высшем уровне программой визита Джона Болтона предусмотрены переговоры с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. В целом на встречах и переговорах в Минске планируется обсудить вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности.-0-