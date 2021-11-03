Борисевич и посол Палестины обменялись мнениями о ситуации в ближневосточном регионе

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в Республике Беларусь, дуайеном дипломатического корпуса Халедом Арикатом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия с акцентом на активизацию торгово-экономического сотрудничества и политического диалога.

Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в ближневосточном регионе. Собеседники обсудили также ряд вопросов жизнедеятельности дипломатического корпуса в Республике Беларусь.-0-