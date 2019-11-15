Бузовский: яркая политическая реклама, буффонада, хайп и спекуляция на грязи - это тактика, ведущая в никуда

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа со СМИ, со средствами коммуникации имеет колоссальное значение. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель министра информации Игорь Бузовский, комментируя работу некоторых СМИ в ходе предвыборной агитации.

"Цена диалога очень высока, так как формирование чувства сопричастности - это самая короткая дорога к другому человеку, к общим победам. Яркая политическая реклама, буффонада, хайп и тем более спекуляция на грязи - это тактика, ведущая в никуда. Настоящий диалог - это стратегия формирования доверия общественности", - сказал Игорь Бузовский.

Он дал оценку работе СМИ в этой избирательной кампании: "Работу СМИ можно оценить с двух точек зрения. С одной стороны - законодательно. Какие-то выходки, которые мы сегодня замечаем, я думаю, получат правовую оценку. Но естественно, что есть и другая оценка - гражданская". По его словам, люди сами оценят деятельность разных средств массовой информации, в том числе и социальных сетей.

По мнению замминистра, во время этой парламентской избирательной кампании кандидаты в депутаты проявляли высокую активность в работе с информационными ресурсами, в частности в социальных сетях. "Хотел бы отметить, что любое новшество в любой сфере жизни, в частности в выборной кампании, должно носить конструктивный характер. Выбирать необходимо тех кандидатов, которые будут конструктивно работать на созидание нашей страны", - отметил он.

Заместитель министра сегодня принял участие в досрочном голосовании. "В силу определенных должностных обязанностей, каких-то бытовых проблем не у всех есть возможность проголосовать именно в основной день. И досрочное голосование как раз-таки предоставляет гражданину право принять участие в выборах. Это международная практика, и считаю, что она позволяет всем исполнить свой гражданский долг в эти дни", - добавил Игорь Бузовский.-0-

Фото Максима Гучека