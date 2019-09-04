Число гражданских жертв на востоке Украины остается самым низким с начала конфликта - Сайдик

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв среди гражданского населения на востоке Украины остается самым низким с начала конфликта, в этом есть заслуга и заключенного 21 июля перемирия, заявил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды, несмотря на некоторое обострение ситуации в последние дни. За последние три недели, по данным СММ ОБСЕ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения. Кроме того, число гражданских жертв в этом году остается самым низким с начала конфликта, - констатировал дипломат. - Я настойчиво призываю все стороны строго соблюдать принятые ими обязательства, особенно ввиду начала учебного года". Мартин Сайдик также отметил положительную динамику имплементации решения ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской.

"На данный момент разминирование подходов к мосту завершено. Идет демонтаж фортификационных сооружений. Это позволяет начать подготовку и последующий ремонт", - рассказал спецпредставитель. По его словам, эти вопросы сегодня были в центре внимания ТКГ и рабочей подгруппы по безопасности. Помимо этого обсуждались перспективы возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Экономическая подгруппа среди прочего сегодня уделила особое внимание вопросам водоснабжения. Гуманитарная рабочая группа концентрировалась на теме обмена удерживаемыми в связи с конфликтом лицами. Политическая подгруппа продолжила обсуждение вопросов по имплементации формулы Штайнмайера, амнистии, местным выборам и децентрализации.

"Завтра, как известно, исполняется пять лет со дня подписания Минского протокола. В связи с этим участники ТКГ еще раз подтвердили полную приверженность минским соглашениям. В этом контексте я также приветствую встречу дипломатических советников "нормандского формата", которая прошла 2 сентября в Берлине", - сказал Мартин Сайдик.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 18 сентября.-0-