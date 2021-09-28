Члены Конституционной комиссии настаивают на ликвидации нормы о возможности отзыва депутатов

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Конституционной комиссии настаивают на исключении из Основного закона нормы о возможности отзыва депутатов Палаты представителей. В поддержку этой точки зрения некоторые из них высказались сегодня на расширенном заседании Конституционной комиссии с участием главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светлана Любецкая отметила, что за последние годы прецедентов отзыва депутатов в Беларуси не было.

Однако события 2020 года показали, что деструктивные силы потенциально могут использовать эту возможность для манипулятивного воздействия на Палату представителей, чтобы парализовать работу органа государственной власти, который должен принимать своевременные решения.

Необходимость исключения процедуры отзыва депутатов приобретает еще большую актуальность в связи с тем, что формирование состава Всебелорусского народного собрания будет также связано с депутатским корпусом. "Мы должны думать и о том, что представительство (на ВНС. - Прим. БЕЛТА) должно быть обеспечено за счет стабильного состава Палаты представителей. Кроме того, у нас по закону работа в парламенте на профессиональной основе, это фактически социальный договор", - заметила парламентарий.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко поддержал предложение Светланы Любецкой. "В унитарном государстве депутат парламента должен рассматриваться как представитель всей нации, а не отдельного избирательного округа, поскольку основная конституционная функция депутата - законотворчество - не ограничивается его избирательным округом и влияет на жизнь всей республики. Поэтому эту норму нам надо исключить из Конституции", - убежден спикер нижней палаты парламента.-0-