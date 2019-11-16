Дапкюнас и глава миссии ШОС обсудили организацию международного наблюдения за выборами в парламент

16 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Се Сяоюном, который находится в стране во главе миссии наблюдателей ШОС за выборами в Палату представителей Национального собрания, сообщили корреспонденту БЕЛТА во внешнеполитическом ведомстве.

Собеседники обсудили широкий комплекс вопросов, связанных с участием миссии ШОС в наблюдении за парламентскими выборами в Беларуси. Зарубежный гость подробно проинформировал о деятельности миссии, а также о накопленном институциональном опыте организации в области электорального мониторинга: ШОС за 15 лет провела 49 наблюдательных миссий.

Количество наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества на нынешних парламентских выборах в Беларуси вдвое больше миссий наблюдателей, которые направлялись ранее.

На встрече замминистра и заместитель генсекретаря также обменялись мнениями о путях дальнейшего углубления сотрудничества Беларуси и ШОС. Республика имеет статус страны - наблюдателя при организации с 2015 года. Президент Беларуси и руководитель белорусского правительства традиционно принимают участие в ее саммитах.

Андрей Дапкюнас отметил, что при определении путей повышения отдачи от деятельности ШОС и укрепления ее авторитета в мире важно исходить из понимания многомерной сути международной безопасности. По его мнению, если количество документов, принятых в ШОС за время существования организации, отражает должное внимание стран-друзей к ее военно-политическому измерению, то наряду с этим другие аспекты темы международной безопасности представляют собой очень перспективное поле для внимания и разработки многосторонних партнерских усилий.

В этом контексте заместитель главы внешнеполитического ведомства обратил внимание собеседника на поднятые Президентом Беларуси Александром Лукашенко на саммитах ШОС в 2018-2019 годах темы необходимости обеспечения продовольственной безопасности в ШОС, целесообразности укрепления экономического измерения деятельности организации, развития ИТ-экосистемы ШОС, создания механизма обмена опытом и взаимодействия по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности.

Андрей Дапкюнас высказал предложение о целесообразности организации во время международного ИТ-форума в 2020 году в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" специализированной тематической дискуссии, посвященной опыту развития ИТ-отрасли в странах - друзьях ШОС и их подходам к вызовам, связанным с процессом информационно-цифровой глобализации.

На встрече собеседники также договорились о совместных усилиях Беларуси и секретариата ШОС в плане повышения информированности общества, в первую очередь молодежи, о деятельности организации, в том числе через участие в образовательном проекте "Модель ШОС".-0-