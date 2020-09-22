Дапкюнас и Ли Йонг обсудили предстоящее подписание программы сотрудничества Беларуси и ЮНИДО

22 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Официальная церемония вручения постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене Андреем Дапкюнасом полномочий генеральному директору Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонгу 22 сентября состоялась в австрийской столице. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Австрии.
Во время беседы с руководителем секретариата Андрей Дапкюнас подчеркнул важность деятельности ЮНИДО по содействию всеохватывающему и устойчивому промышленному развитию, цифровизации производства и использованию потенциала четвертой промышленной революции.
Кроме того, белорусский дипломат отметил успешное осуществление региональной программы сотрудничества с участием белорусского Центра ресурсоэффективного и более чистого производства. Андрей Дапкюнас приветствовал скорое начало реализации в Беларуси нового проекта технического сотрудничества в сфере умного производства.
Стороны также договорились о подписании в ближайшее время обновленной рамочной программы сотрудничества между Беларусью и ЮНИДО.-0-
Фото посольства Беларуси в Австрии