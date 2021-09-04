Делегация деловых кругов из Беларуси посещает Болгарию

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болгарию 4-7 сентября посещает представительная делегация деловых кругов Брестской области во главе с заместителем председателя Брестского облисполкома Дмитрием Городецким. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Болгарии.

В первый день визита белорусская делегация провела встречу с губернатором Бургасской области Марией Нейковой. В фокусе внимания собеседников находились вопросы развития сотрудничества между областями двух стран по широкому спектру направлений с акцентом на интенсификацию торгово-экономических контактов. Стороны также договорились об активизации взаимодействия по другим направлениям: культура, туризм, спорт, молодежные обмены.

В рамках визита белорусская делегация примет участие в международном экономическом форуме "Чирпан-2021", проведет переговоры с руководством Пловдивской и Старозагорской областей Болгарии, мэрами ряда городов.

Представители белорусского бизнеса посетят предприятия указанных областей и обсудят с болгарскими партнерами вопросы установления взаимовыгодного делового сотрудничества.-0-