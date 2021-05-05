Делегация деловых кругов китайской провинции Гуйчжоу посетит Беларусь после снятия эпидограничений

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный консул Республики Беларусь в Гуанчжоу Андрей Попов посетил китайский город Гуйян провинции Гуйчжоу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском загранучреждении.

В состав белорусской делегации также входили генеральный представитель БелТПП в Китае, генеральный секретарь Гуандунского союза по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ Го Фэнчжи и представители СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" в КНР (г. Шэньчжэнь).

Состоялась встреча Андрея Попова с заместителем председателя народного правительства провинции Гуйчжоу Цай Цаолинем. В ходе переговоров стороны обменялись видением перспектив наращивания двустороннего сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, науки и технологий, образования, здравоохранения, туризма. Китайской стороне были представлены возможности парка "Великий камень", ОЭЗ "Бремино-Орша", научно-технологического потенциала Беларуси.

Данная тематика была более подробно обсуждена в ходе встречи белорусской делегации с заместителем директора департамента коммерции провинции Гуйчжоу Жань Ли. Китайской стороне были переданы инвестиционные предложения по реализации перспективных проектов в сельскохозяйственной и других сферах в Витебской области.

Достигнута договоренность о направлении в Беларусь деловой делегации провинции Гуйчжоу после снятия эпидемиологических ограничений.-0-