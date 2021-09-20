Денисенко: дружба лидеров Беларуси и Таджикистана хорошая основа для всестороннего сотрудничества

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дружба лидеров Беларуси и Таджикистана является хорошей основой для всестороннего сотрудничества между странами. Такую точку зрения выразил журналистам Виктор Денисенко, который сегодня назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Таджикистане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новый глава дипломатической миссии отметил важность хороших контактов между президентами двух стран.

"Таджикистан - это дружественная нам страна. У нас единые подходы по международной повестке дня, развитию двусторонних отношений, - продолжил Виктор Денисенко. - Главный приоритет дипломатии - это экономическая дипломатия. Около 20 дилеров белорусских производителей - в Таджикистане. Речь идет о сборке тракторов, техники "Бобруйскагромаша", "Гомсельмаша". Готовятся также совместные проекты в области молочной промышленности".

Как считает посол, имеется неплохой взаимный потенциал для развития дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

Посол Беларуси в Таджикистане, как правило, аккредитуется по совместительству в Афганистане, поэтому Виктор Денисенко коснулся развития отношений в данном направлении. "У нас есть определенный механизм сотрудничества с Афганистаном, ряд мероприятий в этой стране мы проводили в трехстороннем формате Беларусь - Таджикистан - Афганистан. И эта форма дала свои результаты", - рассказал он.

"В прошлом году уровень товарооборота (с Афганистаном. - Прим. БЕЛТА) - более $181 млн, и это хороший показатель. Думаю, что этот уровень надо держать", - считает дипломат.

При этом он обратил внимание на сложную внутриполитическую ситуацию в Афганистане в настоящее время. "Поэтому будет идти поиск того механизма, который сегодня наиболее приемлем и для нас, и для афганской стороны в том числе. Мы надеемся на стабилизацию ситуации в Афганистане", - подчеркнул Виктор Денисенко.-0-