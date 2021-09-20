Лукашенко назначил новых послов в Таджикистане, Бразилии и Республике Корея

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых послов Беларуси в Таджикистане, Бразилии и Республике Корея, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Денисенко будет представлять интересы Беларуси в Таджикистане. Посольский пост он займет после работы в должности заместителя начальника главного управления - начальника управления стран СНГ главного управления России, стран СНГ и евразийской интеграции МИД.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия назначен Сергей Лукашевич, ныне старший советник посольства Беларуси в Испании.

Андрей Чернецкий после работы на посту начальника главного управления Комитета госбезопасности возглавит посольство Беларуси в Республике Корея.

Александр Лукашенко подробно поинтересовался, как подбирались кандидатуры дипломатов. "Вы же понимаете, что мы ошибаться не можем в назначении послов", - сказал он министру иностранных дел Владимиру Макею.

Глава МИД в свою очередь заверил, что все люди абсолютно надежные и профессионально подготовленные, кандидатуры тщательно обсуждали, и на этот счет было несколько раундов встреч на различных уровнях. Хорошо зарекомендовали себя новые послы и на предыдущих местах работы.

Что касается Таджикистана, Александр Лукашенко подчеркнул, что это не просто дружественная страна, но с ее лидером Эмомали Рахмоном главу белорусского государства связывает личная дружба. "У нас практически нет секретов друг от друга. Это показал и мой последний трехдневный визит. Поэтому вам будет, с этой стороны, легко работать", - сказал он, обращаясь к Виктору Денисенко.

С другой стороны, отметил Президент, есть большой потенциал для развития торговли с Таджикистаном, конкретные направления, по которым можно добавлять в сотрудничестве.

"Главное для любого посла - это торгово-экономические отношения. С политикой-то у нас с Таджикистаном вообще нет проблем, как и по другим странам, куда вы поедете", - сказал белорусский лидер.

Он также высказался на тему сотрудничества с Бразилией: "Мощнейшее огромное государство. И нам надо расширять свое присутствие там. Хотя бы понемножку. Я имею в виду торгово-экономические отношения. В политике будете видеть, насколько это возможно". На этом направлении глава государства в том числе рассчитывает на поддержку России. "МИД должен помочь. Тут и через Россию, в БРИКС - через эту организацию. Россияне могут помочь по многим направлениям, особенно в Бразилии и особенно сейчас, когда в общем-то они стараются нам помочь в этот санкционный период. И для них тяжелый период, и для нас это нелегко. Но, как видите, справляемся. Думаю, справимся. И Бразилия в этом списке должна быть одним из основных государств, за счет чего мы сможем стабильно себя здесь чувствовать", - сказал Александр Лукашенко.-0-