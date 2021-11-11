Депутат: Евросоюзу нужно понять, что санкции не поспособствуют решению вопросов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюзу нужно понять, что экономические санкции и ограничения - это не те меры, которые будут способствовать урегулированию вопросов, заявила корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей Валентина Назаренко.

"Евросоюз 9 ноября принял решение приостановить действие упрощенного визового режима для официальных лиц Беларуси. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС и отмечается, что данный шаг является ответом на якобы "продолжающуюся гибридную атаку со стороны Беларуси", под которой подразумевается миграционный кризис на границе Польши, Литвы и Латвии. Следует сказать, что все это происходит от беспомощности, непонимания и недружественного отношения Евросоюза к нашей стране. Давно уже Евросоюзу, Европарламенту нужно было понять, что экономические санкции, отдельные ограничения - это не те меры, которые будут способствовать урегулированию вопросов по тем либо иным направлениям", - сказала парламентарий.

Она напомнила, что в октябре в ответ на недружественные действия ЕС депутатами был принят закон "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения".

"Сегодня Беларусь при сложившихся отношениях с ЕС не обязана нести дополнительные затраты по передаче и принятию иностранных лиц или лиц без гражданства, нарушивших порядок въезда и пребывания на территории нашей страны. Вместе с тем граница Беларуси охраняется, пункты пропуска работают в обычном режиме, - отметила Валентина Назаренко. - Мы сегодня видим и понимаем "демократию Евросоюза" в отношении мигрантов, среди которых женщины и дети, вынужденные покинуть свои неблагополучные страны, куда вмешивался Запад, и которые намерены получить защиту в ЕС. Все они двигаются в Германию, позвавшую их в свое время. И то, что сегодня происходит на белорусско-польской границе, - это самый настоящий шантаж и провокации, еще раз подчеркивающие очередное нарушение государствами Евросоюза основополагающих международных документов. Как парламентарий и просто как человек осуждаю действия Евросоюза по отношению к миграционному кризису, шокирующие факты обращения с мигрантами со стороны силовых структур ряда соседних стран, а также принимаемые санкционные и ограничительные секторальные меры в отношении Беларуси". -0-