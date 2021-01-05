Депутаты Парламентского собрания СГ примут участие в мониторинге за выборами президента Кыргызстана

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России в составе Миссии наблюдателей от СНГ примут участие в наблюдении за подготовкой и проведением досрочных выборов президента Кыргызстана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Парламентского собрания.

Координатор делегации - член Комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Шевчук. В состав делегации вошли член Комиссии по информационной политике Никита Березин и член Комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Владимир Круглый.

В ходе визита депутаты проведут встречи с руководством Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, главами штаба миссии Исполкома СНГ и других миссий международных наблюдателей. В день голосования парламентарии посетят избирательные участки города Бишкека и примут участие в заседании Совета координаторов Миссии наблюдателей от СНГ.

Досрочные президентские выборы в Кыргызстане назначены на 10 января. В этот же день состоится референдум по определению формы правления в стране. Граждане будут выбирать между парламентской и президентской формами правления. На 28 декабря 2020 года ЦИКом аккредитовано 311 международных наблюдателей из 43 стран мира, представляющих 31 международную организацию.

Представители Парламентского собрания имеют значительный опыт работы в качестве международных наблюдателей за ходом выборов. Депутаты принимали участие в наблюдении за избирательными процессами в Абхазии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане и других государствах.-0-