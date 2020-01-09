Парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении выдачи виз на весенней сессии

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима с ЕС на весенней сессии. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Парламентарии Беларуси заявляют о своей готовности ратифицировать данное соглашение в приоритетном порядке на ближайшей весенней сессии парламента. Мы также призываем наших коллег в Европейском парламенте придать этому процессу с их стороны необратимый характер", - сказал Андрей Савиных.

Андрей Савиных

По его словам, соглашение будет способствовать облегчению поездок граждан, развитию международных, в том числе туристических, контактов, а также укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами.

Беларусь и Европейский союз подписали соглашение об упрощении выдачи виз 8 января в Брюсселе. Соглашение предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. Начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Предполагается, что визовое соглашение вступит в силу в июне 2020 года.-0-

Фото Сергея Шелега