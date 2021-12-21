Депутаты приняли в двух чтениях законопроект об изменении кодексов

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект "Об изменении кодексов", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей депутатом Палаты представителей Александром Дубовым 16 декабря 2021 года. Он подготовлен в качестве очередной важной меры законодательного характера, направленной на пресечение попыток дестабилизации обстановки в обществе и финансирования противоправной деятельности политической направленности.

Законопроектом предлагается введение уголовной ответственности за организацию деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию или в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа об их ликвидации или приостановлении их деятельности, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 4231 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Криминализация указанных действий предлагается путем дополнения УК ст.1931 при одновременном исключении ст.24.57 об ответственности за аналогичные действия из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Ст.10 закона "О массовых мероприятиях" запрещены сбор, получение и использование денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а равно выполнение работ, оказание услуг для целей возмещения расходов, обусловленных привлечением лица к ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. В соответствии со ст.15 закона лица, нарушившие установленный порядок организации или проведения массовых мероприятий, должны нести ответственность в соответствии с законодательными актами. Принимая во внимание, что до настоящего времени ответственность за нарушение указанного запрета отсутствует, для пресечения финансирования противоправной деятельности проектом закона предлагается установление административной ответственности путем дополнения ст.24.23 КоАП ч.7.

Одновременно статья дополняется примечанием, в соответствии с которым не будут являться административным правонарушением, предусмотренным ч.7 ст.24.23, выполнение работ, оказание услуг лицом для целей возмещения собственных расходов, обусловленных привлечением его к ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. В связи с предлагаемыми корректировками КоАП проектом закона вносятся изменения и в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.-0-

Фото Павла Орловского