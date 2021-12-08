Депутаты приняли в первом чтении законопроект о внутренних войсках МВД

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект 3 сентября внесен в Палату представителей Советом Министров. Его целью является совершенствование организационных и правовых основ деятельности внутренних войск Министерства внутренних дел, порядка выполнения возложенных на них задач, повышение правовой и социальной защиты военнослужащих и лиц гражданского персонала внутренних войск, их близких с учетом практики применения закона "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь", его приведение в соответствие с другими законодательными актами.

В частности, законопроектом предусматриваются отнесение к основным задачам внутренних войск их участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, режима чрезвычайного положения, военного положения, правового режима в зоне проведения контртеррористической операции, в мероприятиях по усилению охраны госграницы Беларуси.

Министерство внутренних дел наделяется полномочиями по определению порядка отбора и изучения граждан, призываемых во внутренние войска, и особенностей отбора военнослужащих срочной военной службы внутренних войск для прохождения службы в органах внутренних дел. Военнослужащим внутренних войск в целях выполнения возложенных на них задач предоставляется право на хранение и ношение оружия, изучение обстановки в районах выполнения этих задач, в том числе с использованием технических средств.

Военнослужащие наделяются правом на применение оружия в отношении лиц, участвующих в групповом или вооруженном нападении на войсковой (суточный) наряд или караульное помещение (помещение дежурного подразделения), пытающихся незаконно проникнуть на территорию охраняемых объектов или скрыться после такой попытки.-0-