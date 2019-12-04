Для впервые избранных парламентариев встреча с Президентом станет главным ориентиром - Горваль

4 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Для впервые избранных парламентариев встреча с Президентом станет главным ориентиром в работе. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА директор ОАО "Витебский универмаг" Светлана Горваль, избранная депутатом Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва по Витебскому-Железнодорожному округу №19.

Светлана Горваль считает, что основой для работы в парламенте для нее станет опыт, полученный за время работы в составе Витебского областного Совета депутатов. Вместе с тем законотворческую деятельность, в которой ей впервые предстоит участвовать, депутат сравнивает с неизведанным горизонтом и полем повышенной гражданской ответственности. "У повторно избранных депутатов уже сложилось четкое представление о данной работе, моментах, которые требуют доработок в их деятельности. Для впервые избранных первое время будет связано с адаптацией, знакомством с работой в округе и спецификой работы в парламенте. Встреча с главой государства позволит определить основные ориентиры в депутатской деятельности и расставить акценты на перспективу", - пояснила Светлана Горваль.

Депутат также отметила, что, как и все парламентарии нового созыва, ждет напутственных слов. "В любом случае будут подведены итоги работы депутатов предыдущего созыва. Возможно, озвучены какие-то недоработки, ключевые моменты, на которых потребуется сосредоточиться депутатам седьмого созыва. По итогам каждый сделает для себя определенные выводы", - добавила она.

Касаясь своей депутатской деятельности, Светлана Горваль сказала, что опираться в работе будет прежде всего на мнения, проблемные вопросы, озвученные избирателями во время встреч в округе. Наряду с этим свои усилия она планирует сосредоточить и на законотворческой деятельности, в которой ей предстоит участвовать. "Если попаду в комиссию, связанную с моей профессиональной деятельностью и образованием, то, конечно, будет проще, так как основные моменты будут направлены на нормативно-правовые акты по регулированию торговли, экономики, малого и среднего бизнеса, предпринимательской деятельности, поддержке отечественных производителей. Это то, что мне близко и знакомо, - констатировала Светлана Горваль. - Но и при работе в другой комиссии (допускаю этот момент) смогу принести пользу. Думаю, что и избиратели, и местные органы власти подскажут имеющиеся вопросы и недоработки в законопроектах".-0-