Дни Минской области планируется провести в 2021 году в египетском Южном Синае

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев встретился с губернатором Южного Синая Халедом Фудой. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Египте.

На переговорах была отмечена заинтересованность сторон в развитии межрегиональных связей в экономике, туризме, образовании, медицине, культуре и спорте. Посол проинформировал о состоянии белорусско-египетского сотрудничества, а также о планах провести в начале 2021 года в Египте двусторонние мероприятия для активизации туристического обмена.

Губернатор подтвердил готовность принять в 2021 году в Шарм-эль-Шейхе белорусскую делегацию во время Дней Минской области в Южном Синае. Стороны договорились в ближайшие месяцы предпринять конкретные шаги для активизации сотрудничества в санаторном оздоровлении, передаче белорусского опыта и технологий в сфере физиотерапии и бальнеологического лечения, медицине, включая сотрудничество по линии Международного госпиталя Шарм-эль-Шейха и медицинского учреждения Минской области.

Кроме того, обсуждались установление партнерских связей по линии ведущих вузов, развитие торговых контактов между регионами, культурный обмен.-0-