Додон о позиции Лукашенко по коронавирусу: лучше вас никто ситуацию в Беларуси не поймет

4 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что часто приводит в качестве примера ситуацию Президента Беларуси в отношении коронавируса. Об этом он заявил сегодня во время двусторонней видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я довольно часто привожу в пример вашу позицию по коронавирусу и по тому, как вы боретесь с этой пандемией. Лучше вас никто ситуацию в Беларуси не поймет. Поэтому те разные умники, которые дают советы, пусть лучше смотрят у себя, что происходит. Я уверен, что и вы справитесь с этой пандемией, и мы тоже", - сказал Президент Молдовы.

Во время видеоконференции

Он рассказал, что в Молдове в настоящий момент выявлен 4121 случай заражения Covid-19. Уже 1,5 тыс. человек выздоровели, умерли 128 граждан. "Но мы еще с 15 марта ввели некоторые ограничения. Конечно, для экономики, социальной жизни это очень сильный удар. У нас они заканчиваются 15 мая, и продлевать дальше эти ограничения, скорее всего, не будем", - заявил молдавский лидер.

Во время видеоконференции

Что касается мероприятий ко Дню Победы, Игорь Додон отметил, что в Молдове в этот день парад обычно не проводился. "Потому что у нас таких серьезных своих Вооруженных Сил нет. Не развивали мы в последнее время. Но мы каждый год проводили "Бессмертный полк". С учетом пандемии, это дополнительные риски, мы приняли решение, что будем проводить абсолютно все мероприятия, за исключением "Бессмертного полка", - сказал Президент Молдовы.-0-