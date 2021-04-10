"Достойно пера Жванецкого" - Макея рассмешила идея перенести заседания ТКГ в "нейтральную" Польшу

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей с юмором отнесся к прозвучавшему недавно предложению главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука перенести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе из Беларуси в Польшу. Соответствующие заявления глава МИД сделал в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Что касается заявления господина Кравчука, Президент Беларуси много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники. И мы не навязывались в этот процесс, в который оказались вовлечены по просьбе и Украины, и Германии, и России‚ и Франции. Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили: обеспечение работы трехсторонней контактной группы (организационное, протокольное, техническое). Претензий к нам не было. Были благодарности с украинской стороны, со стороны России и со стороны ОБСЕ", - обратил внимание глава МИД.

По его словам, подобного рода "вакханалия" вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске. "Неважно, где будут проходить эти заседания. Пусть они даже в Антарктиде проходят. Главное, чтобы был достигнут конкретный результат", - подчеркнул министр.

"Ну а это - предложение господина Кравчука - для меня оно смехотворно. Например: "Мы должны проводить заседания трехсторонней контактной группы в нейтральной стране, например, в Польше". Ха-ха-ха три раза. Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но, вы знаете, вот эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Более "нейтральной" страны, чем Польша, наверное, во всем мире не сыскать", - заявил Владимир Макей.

Он еще раз подчеркнул, что Беларусь не гналась за лаврами миротворца. "Нас попросили оказать содействие в урегулировании кризиса на востоке Украины, и мы добросовестно постарались выполнить эту просьбу. Не хотят они работать дальше - пожалуйста, пусть ищут другое место. Речь идет не об этом - это все определенные уловки. Речь идет о том, что все стороны должны быть искренне заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса на востоке Украины, а не в попытках обойти в том числе и Минские договоренности", - резюмировал министр.-0-