Доверительные отношения Беларуси и Болгарии должны послужить развитию сотрудничества - Кравченко

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Исторически сложившиеся доверительные отношения Беларуси и Болгарии должны послужить развитию сотрудничества. На этом акцентировал внимание заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко сегодня на мероприятии по случаю Дня освобождения Республики Болгария, передает корреспондент БЕЛТА.

3 марта 1878 года начался третий этап становления болгарской государственности. "Этот знаменательный день в истории страны символизирует кульминацию многовекового стремления болгар к свободе и независимости, желания самостоятельно определять свой дальнейший путь, что нашло свое яркое отражение в развитии болгарского народно-освободительного движения в конце 19-го столетия", - отметил Олег Кравченко.

Он подчеркнул, что для белорусского народа это тоже знаменательная дата - выходцы с земель современной Беларуси активно участвовали в событиях тех времен. "Одним из первых переправился через Дунай и ступил на болгарскую землю 54-й Минский пехотный полк, - отметил он. - В составе 14-й дивизии этот полк принял участие в героической защите Шипки. На Балканах воевали Брестский, Литовский, Белостокский пехотные полки, 4-й гренадерский Несвижский полк, Белорусский гусарский и лейб-гвардии Гродненский гусарский полки".

По словам замминистра, в истории белорусско-болгарского сотрудничества были разные периоды: народы вместе сражались с общим врагом, помогали друг другу во времена испытаний. "Этот опыт сегодня создает особенно теплую, доверительную атмосферу в наших отношениях, которую мы должны использовать для поступательного развития разностороннего сотрудничества", - подчеркнул он.

Олег Кравченко отметил устойчивый характер развития двусторонних связей на уровне правительств, парламентов, а также региональных и местных властей. Хорошей основой является наличие между двумя странами более чем 40 соглашений о побратимских связях. Он подчеркнул, что особый импульс развитию сотрудничества был придан во время недавнего первого официального визита в Болгарию министра иностранных дел Беларуси и его встреч с президентом, председателем парламента и министром иностранных дел этого государства. "На переговорах было отмечено, что наши страны имеют большой потенциал для расширения взаимодействия не только в торговле, но и в таких отраслях, как ядерная энергетика, информационные технологии, сельское хозяйство. Традиционно перспективными являются сферы образования, науки и технологий, межкультурного диалога", - добавил замминистра.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Беларуси Георги Василев отметил, что в настоящее время Болгария - это страна с устойчивыми высокими темпами развития, мирной внешней политикой. Она является членом ЕС, НАТО и в ближайшее время готовится к введению евро. Дипломат подчеркнул важность развития белорусско-болгарских контактов по всем направлениям.-0-